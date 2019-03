Kiska: "Az egész elnökségem alatt éreztem az emberek óriási támogatását"

Az AKO közvélemény-kutató ügynökség az elnökválasztás második fordulójának napján, szombaton hozta nyilvánosságra a politikusok megbízhatóságáról készült legfrissebb felmérésének eredményét. Ennek alapján továbbra is Andrej Kiskát tartják az emberek a legmegbízhatóbb politikusnak – a megkérdezettek 57 százaléka gondolja így.

A felmérés eredményére reagálva Kiska elmondta, az egész elnöksége alatt érezte az emberek óriási támogatását.

„Az elmúlt öt évben az elnöki palotában több problémát is meg kellett oldanom, és világos álláspontokat fogalmaztam meg olyan témákkal kapcsolatban is, amelyek nem voltak népszerűek. Úgy gondolom, hogy normális, és egyben emberi, hogy nehezen találni olyat, aki mindenben egyetértene velem. A piszokkal teli vödröknek és a rágalmazásoknak is megvoltak a maguk hatásai. Annál inkább tisztelem azt, hogy az emberek ennek ellenére is képesek értékelni a tisztességességet, amelyet képviselek” – fogalmazott Kiska.

A leköszönő államfő arról is beszélt, hogy állja szavát, és ereje szerint mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a következő parlamenti választásokat követően Szlovákiának tisztességes és igazságos kormánya legyen.



(TASR)