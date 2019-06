Kiska előjött a farbával és az nem rózsaszín…

Nálunk Kiska meg akarja mutatni a mostani kormánynak, amelynek bizonyos kérdésekben (na, nem mindegyikben) nemcsak ellenőrzője, hanem ellenlábasa is lett. Emellett és egyben ezzel ellentétben úgy szeretné legyőzni Ficoékat, hogy közben éket ver Fico erősödő ellenzékébe. Nem logikus, hanem olyan hazaian kontraproduktív.

Ehhez a politikai palettán a részt kell megtalálnia. Szocdem nem lehet, abban nem, versenyképes Ficoval, s nincs is rá – sajnos – reális igény, mifelénk lájtos balosokra nincs igény, csak ilyen volt komcsi káderekre és azok ifiutódaira. A liberálisok és szabadelvűen gondolkozó jobbközép hiába hívták, nem ígértek eleget (értsd nem adták meg az 50 százalékot egy hármas koalícióban). Szélsőjobbra meggyőződésből sem állna Kiska. Így aztán marad a keresztény-konzervatív közeg, amit ő centristának gondol, valójában azonban ez a közeg Szlovákiában nem annyira centrista, mint (intoleráns módon) nemzeti, bigott (és elutasító, megosztó) álkeresztény, konzervatívnak túl csökött. Aki pedig nem ilyen, olyan kevés százalékot tesz ki, amennyire nem is érdemes vadászni. Vagyis a KDH és a volt SDKU ügyvitele lehet a cél, valamint a szintén ezek maradványaiból falatozó Oľanoé, amihez a Dankoból kiábránduló nemzetiek egy-egy felvetése jól fog majd passzolni akkor, amikor Kiska fel meri majd picit nyíltabban vállalni őket, lásd a következő kampányt. Az antiliberalizmus felvállalásához már volt ereje és gyomra (pardon: meggyőződése), az egyik, magát konzervatívnak tartó lapban már elintézte a libsiket, más szexuális orientációjúakat, füvezőket Isztambuli Egyezményestül, abortuszostul, regisztrált partnerségestül stb. (Miközben kb. szemtelenül nyúlja a PS-Spolu programjának komoly pontjait, még „szerencse”, hogy képtelen lenne azokat megvalósítani...)

Ennyit a centrizmus kiegyensúlyozott természetéről – Kiska gyakorlatilag és szó szerint szélsőségként kezeli a liberalizmus témáit is, nem csak a liberalizmust. Kimondta. Pedig fejlett demokráciákban az extrém és a liberális szavakkal nem szokás szókapcsolatot kreálni a demokratikus oldalon vagy középen…

Kíváncsi lennék, vajon Németországban, ahol a konzervativizmus általában még mindig karöltve jár a szabadelvűséggel, és ahol a politikai nemzet fogalma sokkal kevésbé etnikai, mint itthon, valamint, ahol a nem kevés ilyen-olyan kereszténydemokrata úgy száz évnyivel modernebb gondolkodást képvisel a szlovák, magyar és lengyel kereszténydemokráciánál, merné-e magát centristának nevezni ezek után…

Ehhez persze joga van (bár nagy tévedés), az én bajom, hogy ez ugyanúgy nem tetszik nekem, mint a párt neve: Za ľudí, azaz Az Emberek Mögé. Vagy Az Emberek Helyett (pl. dönteni…). Na, jó, ne vicceljek a fordítási lehetőségekkel, mert kemény dolog a többjelentésűség, nem mindenki bírja az iróniát: Az Emberekért. Pedig ugye, lehetne a majmokért, méhekért, a szőke búzamezők szépségéért is… Általános bla-bla ez, kérem, ennél többet vártam.

Ám leginkább az zavar, hogy máris kilóg a lóláb és kiderülnek az igaztalanságok, hogy finoman fogalmazzak. Elég végignézni a bemutatkozó sorakozón. Én kapásból találtam ott olyan személyt, aki szalonképtelen számomra, aki eddigi tevékenységével hiteltelenné teszi mindazt, amit Kiska ígérni szeretne prioritásként. (Igaz pl. hogy az SNS-hez és Kotlebáékhoz képest mindenkinél jobb kezekben lenne az oktatásügy, de attól még tragikus maradna, ha azon személyek is hozzászólhatnának, akik a régiókban fojtogatják…)

És ez lesz itt a bibi, kérem tisztelettel, hogy az emberek helyi szinten ismerik azokat a karrieristákat és életművüket, akik most odadörgölőznek Kiskához (Emlékezz a kiszuperált őskomcsikból gyurmázott SOP és Schuster esetére). Túl jól is ismerik őket. Hiába volt Kiska elődeihez képest hibáival együtt tiszteletre méltó és korrekt államfő, és hiába normálisabb még most is, mint a szellemóriás Trump, aki megválasztása esetére megígérte a rák ellenszerét, ha most vizet prédikálva borivókkal is összeáll.