Kiska feltámadt és beszólt a zsarumaffiának, ami Ficóékat páratlan hasonlatra ragadtatta

Andrej Kiska volt államfő hétfőn a közösségi oldalán reagált a legmagasabb szinteket érintő Tisztítótűz (Očistec) elevezésű rendőri akcióra, megjegyezve, bár az egészségi állapotára tekintettel távol akarta magát tartani a politikától, de azt nem tudja szótlanul nézni, ahogy a neve előkerült az utóbbi napokban. A Smer vette a lapot és visszaszólt az exállamfőnek.

Fotó: TASR

Mint ismeretes, a napokban derült fény arra, hogy a rendőrségi maffiát irányító Smer-közeli nyitrai vállakozó, Norbert Bödör a Robert Fico kormányzása idején országos rendőrfőkapitányi tisztséget betöltő Tibor Gašpart, illetve más befolyásos személyeket rángatott zsinóron, és pénzzel kente meg a díszes társaság tagjait, hogy az érdeke szerint befolyásoljanak különböző ügyeket.

Én is a figyelmük középpontjába kerültem“ – jegyezte meg ezzel a Bödör-féle zsarumaffiával összefüggésben Kiska hétfőn a Facebook-oldalán. „Gőgösen, arrogánsan és magabiztosan viselkedtek velem szemben. Ők uralták a rendőrséget, a NAKA-t, az ügyészséget, a speciális ügyészséget és a bírókat is. Megvolt a saját igazságszolgáltatásuk.

Gašpar rendőrsége több ezer órát töltött azzal, hogy megfélemlítsen és befeketítsen engem. És megváltak azoktól az emberektől, akik fellázadtak az önkényuralmuk ellen. A papírboltban vett két eurós nyugtámat is csomószor leellenőrizték, csak hogy valamit találjanak ellenem. Ahelyett, hogy olyan embereket védtek volna, mint Ján Kuciak és Martina Kušnírová...Tudtam azt is, hogy Gašpar Kaliňák szolgálója, akit Fico barátja, Bödör irányít. Mivel az egész rendőrség és ügyészség az ő kezükben volt, ezért volt bátorságuk nekimenni az államfőnek is..." - írta meg a saját tapasztalatát Kiska.

A Smer nem bírta cérnával és egy aránylag vicces reakciót hoztak össze az exállamfő tegnapi kijelentésével összefüggésben. A párt kedden este azt nyilatkozta, "amikor Andrej Kiskának meg kellett volna magyaráznia adócsalási ügyeit, fájlalta a szívecskéjét. Amikor meg megtámadja a Smert, akkor egészséges, mint egy tátrai zerge."

TASR/para