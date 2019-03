Kiska nagyra értékeli a Kuciak-ügy nyomozóinak munkáját

„Az elejétől kezdve meg voltam róla győződve, hogy a legjobb embereinket állítottuk az ügyre, és ez most be is bizonyosodott" – mondta Kiska, aki szerint mindenki a felelősök megbüntetését várja.

Kiska sajnálja, hogy csak Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után kezdtek el komolyabban foglalkozni Marian Kočnerrel. Az államfő emlékeztet, hogy a vállalkozó nagyon támadó volt, és többször is megfenyegette az újságírókat. Kiska ezért arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a fenyegetést és a zsarolást. „Lépjünk közbe, hogy ne történjen ismét tragédia" – tette hozzá.

A letartóztatásban lévő Marian Kočner vállalkozót Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának megrendelésével gyanúsították meg. A gyilkosság megrendelésének motivációja Kuciak újságírói tevékenysége lehetett. Ján Kuciak az Aktuality.sk hírportálnál dolgozott oknyomozó újságíróként. Őt és jegyesét 2018. február 21-én lőtték le nagymácsédi családi házukban egy 9 mm kaliberű pisztollyal. A gyilkosságért a megrendelő legalább 70 000 eurót fizetett. Eddig négy személy gyanúsítottak meg az ügyben. Mindnyájan előzetes letartóztatásban vannak.



TASR