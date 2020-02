Kiska a Smer egy képviselőjét látja a lejárató videók mögött, de van itt egy kis bibi

"Amennyiben a rendőrség felkér, teljes mértékben együttműködöm ennek a piszkos kampánynak a feltárásában" - szögezte le a reakciójában, majd hozzátette, véleménye szerint a piszkos kampány még folytatódni fog.

Ismét ugyanabból a forrásból, az alien.23.po@gmail.com email-címről érkezett több szerkesztőségbe egy videó, amely Andrej Kiska volt államfő lejáratását célozza, de ezúttal is kissé esetlenül, noha most már szerepel rajta ő maga is. Ezen Andrej Kiska beszélget egy vendéglőben korábbi üzleti partnerével, Michal Šuligával. Utóbbi volt az, aki a poprádi alvilág kétes alakjával, Milan Reichellel eléggé megjátszottnak tűnő módon társalgott különböző telekügyletekről.

Kiska kétes telekügylete 1999-ig nyúlik vissza, amikor is Šuligától vásároltak egy területet építkezés céljából Veľký Slavkov-ban, ő pedig rávette Kiskát, hogy vásárolja meg a szemben lévő, akkor rétként bejegyzett területet is. Azt egy bizonyos Július Sirocký árulta, később viszont kiderült, hogy a telket egykor csalás útján tulajdonították el az eredeti tulajdonosától, egy bizonyos Ján Franc nevű fogorvostól. Kiska akkori áron mintegy 54 ezer koronát, azaz kb. 1800 eurót fizetett azért a telekért, Franccal viszont pereskedni kényszerült érte. Kiska végül lemondott róla, a bíróság pedig kimondta, hogy valóban nem őt illeti a telek, noha jóhiszemben jutott hozzá. A tárgyaláson Šuliga is Kiska mellett vallott, a közelmúltban nyilvánosságra került első videóban viszont már azt állítja, Kiska tudott arról, hogy problémás az a telek.

A Denník N megírta, hogy annak idején egy Agras nevű cég jutott hozzá törvénytelenül ahhoz a bizonyos telekhez, melynek képviselője, Vojtech Klimek a Veľký Slavkovi állami vagyonkezelő vezetője volt. Miután a cég megszerezte a földet, ráíratta a karbantartó Sirockýra, aki ebben az ügyben csak egy stróman, azaz egy fehér ló volt, és rajta keresztül bocsátották áruba, Šuliga közvetített.

Ami problémát jelenthet az ügyben Kiska számára, egy mondat, ami a stróman Sirockýval kapcsolatos, és egy neki eljuttatandó 2 ezres összegről szól. A Denník N szerint már a korábbi és a mostani videóból is az jön le, hogy Kiska el akarta juttatni a visszaigénylendő pénzt Sirockýnak, aki aztán azt fizette volna ki neki, hogy ezzel igazolják, rendezték az adósságot. Kiska erre azt mondta, hogy a videó össze van vágva, és ő nem akart fizetni. Ez ugyan elképzelhető, de egy későbbi ponton is visszatérnek a témához és Kiska nem elutasító.

Kiskától megkérdezték, hogy Erik Tomášt tartja-e a felvételek mögött álló személynek, de erre nem válaszolt, maga Tomáš pedig ezt visszautasította.

(TASR/Denník N)