Kiska: Szlovákiának megfelelő alkotmánybíró-jelöltekre van szüksége

„Bátorítani szeretném azokat az ügyészeket, akik az előző választásokon is indultak, illetve azokat is, akik most indulnának először, hogy jelentkezzenek, ne hagyják magukat eltántorítani. Jelentkezzenek, hogy a parlament kiválaszthasson közülük 18-at, az államfő pedig ebből kilencet kinevezhessen" – mondta Kiska, azzal érvelve, hogy Szlovákia megérdemli a lehető legjobb alkotmánybírókat. Az államfő elmondta, hogy köszönettel és hálával tartozik minden egyes indulónak.

Kiska megérti, hogy sokaknak elment a kedve az indulástól az előző választások körüli huzavona miatt. „Megértem, hogy a cirkusz, amelyet a kormány legutóbb rendezett, sok komoly jelentkezőt eltántorított, de Szlovákiának éppen ezért van szüksége jó szakemberekre" – jelentette ki, hozzátéve, hogy a tisztességes embereknek nem szabad cserbenhagyniuk Szlovákiát.

A jelöléseket március 5-ig, délután négy óráig lehet leadni. Az alkotmányjogi bizottság ezután meghallgatja a jelölteket. Erre március 21. és 23. között kerülhet sor, attól függően, hogy mennyi jelöltet kell meghallgatniuk.

A jelöltek közül a képviselők a parlament március 26-i ülésén kiválasztanak 18-at. Közülük aztán Andrej Kiska államfő kilencet nevez ki, azoknak az alkotmánybíróknak a helyére, akiknek február 16-án lejárt a megbízatási ideje.

)TASR)