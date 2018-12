Kiska: Találkoztam Ferenc pápával, a legértékesebb emberrel a világon

A szlovák elnök azt mondta az egyházi vezetőről: ő „a legértékesebb ember a világon”, akivel valaha találkozott. Kiskát 2015 után most fogadta másodszor a pápa.

„A Szentatya a jó megtestesítője. Minden szlovák állampolgár, különösképpen a hívők nevében üdvözöltem őt, hiszen az utóbbiak nap mint nap imádkoznak érte” – jelentette ki az elnök a Szent Péter téren tartott sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: a pápa őszintén örült az ajándékoknak, melyeket Szlovákiából hozott neki. „Amikor elmeséltem az ajándékok történetét, láttam a szemében a meghatódás könnyeit” – mondta Kiska. A négy karácsonyi gömböt, melyet a szlovák államfő ajándékozott a pápának, a turzovkai Szent József Gyermekotthon növendékei, a kassai Liberta központban élő beteg gyerekek, a Spišský Hrhov-i alapiskola roma diákjai és a pozsonyi Resoty Antona Srholca központban élő hajléktalanok készítették. Utóbbiak a gömbre a pápáért mondott imádságukat is ráírták.

A karácsonyi gömböket a Szent Márta-házban felállított karácsonyfára akasztják fel, ahol a pápa karácsonyig minden nap celebrál misét. „Közel lesznek hozzá, és Szlovákia mindig közel fog állni a szívéhez” – mondta Kiska.

Az elnök elmondása szerint a beszélgetésük egyik fő témája a család volt. Kiska megjegyezte: a pápa arra buzdítja a szülőket, hogy töltsenek több időt a gyerekeikkel, és a technológiai eszközök használata helyett többet játsszanak velük.

Szó volt a megbocsátás és a hatalommal bírók esetében az alázatosság fontosságáról is. „A Szentatya mindig azt hangoztatja, hogy az igazságosságnak kéz a kézben kell járnia a megbocsátással” – tette hozzá.

„Arról is beszéltünk, hogyan akadályozható meg, hogy az egyes országokban tovább erősödjön a gyűlölet – folytatta az államfő. – Nálunk, Szlovákiában igazságosságot követelünk, de gyakoroljunk megbocsátást is. Ne engedjük, hogy a gyűlölet miatt az országunk valamiféle táborokra szakadjon szét.”

Kiska személyesen találkozott Pietro Parolin bíborossal és vatikáni államtitkárral is, akit tájékoztatott Szlovákia gazdasági helyzetéről, különös hangsúlyt fektetve a gazdasági növekedésre és a csökkenő munkanélküliségre. Ezen kívül szót ejtettek az ukrajnai helyzetről is. Kiska elítélte az „orosz agressziót” Kelet-Ukrajnában, melynek következtében „fölöslegesen halnak meg az emberek”. Úgy véli, az erőszak, és „a jelenlegi orosz agresszió az Azovi-tengeren” aggodalommal töltik el a Vatikánt is. A találkozón a migráció és az éghajlatváltozás is szóba került.

Parolin bíboros a hét elején részt vett a globális migrációs keretegyezményről szóló marrákesi konferencián, mégpedig a dokumentummal kapcsolatos vatikáni kifogások ellenére. „Velünk ellentétben ott voltak, és elmondták a véleményüket. Szerintem így kellene minden országnak viselkednie” – emelte ki az államfő.

Kiska Rómában találkozott Jozef Tomkóval, a 94 éves bíborossal és a Népek Evangelizációjának Kongregációja volt prefektusával is, aki 1945 óta tevékenykedik a Vatikánban. Az elnök elmondása szerint a bíboros értékelte a szlovákiai fiatal generáció egészséges öntudatát, Szlovákiát pedig „nagyszerű országnak” nevezte.

