Kiska is zöld utat adott a Lex Csallóköznek!

A törvény alapján többek között tilos lesz veszélyes növényvédő szereket használni a védett vízgazdálkodási területeken, mint a Csallóközben, a jogszabály emellett az egyes állami szervek hatáskörét is meghatározza a vízvédelem területén.

Az új jogszabály egységesítené a már meglévő, vízvédelemmel kapcsolatos törvényeket és előírásokat. A vízminőség-ellenőrzés területén a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség kapná a legnagyobb szerepet. Ehhez az intézményhez lehet majd fordulni, ha fennáll a vízszennyezés veszélye. A felügyelőség fogja értesíteni a többi illetékes szervet.

A javaslat előírja azt is, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumnak minden évben, július 15-én közzé kell tennie a csallóközi védett vízgazdálkodási terület vízminőségéről szóló jelentést. A vállalkozók szintén kötelesek lesznek mérni, hogy mennyi szennyezőanyagot bocsátanak ki, és ezt nyilvánosságra is kell hozniuk. A felszíni és felszín alatti vízkészlet szennyezettségi határértékének átlépéséről szóló aktuális információk a Közegészségügyi Hivatal honlapján lesznek elérhetők.

A törvénytervezet a védett vízgazdálkodási területeken tiltja az építkezést, illetve az ipari épületek bővítését, kivéve, ha az átépítés hozzájárul a víz hatékonyabb védelméhez. Ezeken a területeken nem lehet majd vágóhidat és szemétlerakót sem létesíteni. Tilos lesz azoknak a növényvédő szereknek a használata is, amelyek szennyezhetik a vizet, valamint tilos lesz az ásványkitermelés és a terület lecsapolása is. A törvény megsértéséért a jogi személyek és a vállalkozók esetében akár 165 000 euró, a többiek esetében pedig akár 5000 euró pénzbüntetés is kiszabható lesz.

(TASR)