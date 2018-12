Kiskának még időre van szüksége, hogy eldöntse, mit kezdjen Lajčákkal

Andrej Kiska ma kiállt Peter Pellegrinivel a mikrofonok elé, és bevallotta, időt hagy magának, hogy a végső határozatot meghozhassa. Az elnök nyíltan vállalja, a kormánnyal ellentétben megegyezik a véleménye Lajčákkal, hogy valaki képviselje Szlovákiát Marokkóban azon a csúcstalálkozón, ahol egy a migrációs kérdést összefoglaló ENSZ-anyag kerül terítékre. Kiska úgy gondolja, hogy a tárca élén olyan világszinten elismert diplomatának kellene állnia, mint Lajčák.

"Úgy döntöttem, átgondolom a helyzetet, és még idő kell ahhoz, hogy a kormányfő a miniszterrel tovább egyeztessen, és én a döntésemhez is további időt kérek" - nyilatkozta Kiska.

A kormányfő örül annak, hogy ebben a helyzetben Lajčák folytathatja a munkáját. Annál is inkább így van ez, mert a posztján maradó külügyminiszter átveheti a héten az egyik nemzetközi szervezet, az EBESZ soros elnöki tisztségét. Lajčák esetleges távozása megrémítette a szervezet vezetőségét, mert a szlovák diplomácia irányítóját komoly szakemberként ismerik el.

Mint ismeretes, Lajčák csütörtök este jelentette be, hogy benyújtja a lemondását a parlament által elfogadott határozat miatt, amelyet az SNS terjesztett be, és amely a migrációról szóló globális ENSZ-megállapodás elutasítását javasolja a kormánynak. Eszerint a kabinetnek olyan intézkedéseket kellene hoznia, amelyek értelmében Szlovákia kihátrál a dokumentum elfogadási folyamatából, melyre az egyes kormányok és magas rangú tisztviselők marokkói találkozóján kerül sor december 10-én és 11-én. Ezt a dokumentumot Lajčák a szívügyének tekinti, hiszen annak ellenére, hogy ő a szlovák kormány minisztere, ideiglenes jelleggel, egészen idén szeptemberig az ENSZ parlamenti közgyűlését is irányította, amely szervezet bábáskodott a kidolgozott tervezet felett.

