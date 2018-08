Kiskát mélyen elszomorította John McCain halálhíre

Kiska egy angol nyelvű bejegyzést tett közzé a Twitteren, melyben McCaint „a bátorság, a szilárd elvek” embereként jellemezte, illetve olyan „fáradhatatlan harcosként”, aki az Atlanti-óceán mindkét partján azonos értékekért küzdött. Az elnök őszinte részvétet nyilvánított a szenátor családjának és hozzátartozóinak.

Deeply saddened by the news that John McCain - a man of courage, of strong principles and tireless fighter for the values we share on both banks of the Atlantic has left us today. My deepest sympathies to his family and loved ones. #JohnMcCain