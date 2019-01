Kiss Márti fergeteges kiállítása a Csallóközi Múzeumban

Kiss Márti mindenképpen nyomot hagy Dunaszerdahelyen és a Csallóközben. Erre utal csütörtök este nyílt tárlatának címe is, a Nyomot hagy, melyet a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban nyitottak meg csütörtök este.

Kiss Márti saját látásmódjával mutatja be a falusi életet, a falusi tájat, a kukoricamezőt, a napraforgókat és az udvart. A táj anyagi összetevőivel dolgozik, festményein a talaj, a sár, a növények kapják a legnagyobb szerepet, bár olyan alakok is felbukkannak a képeken, mint a nagymama, vagy éppen az ásító diák.

A fiatal képzőművész több mint harminc kiállításon vett már részt, akár a Csallóközben, Magyarországon és Európa más országaiban is. Bemutatkozott Pozsonyban, Budapesten, de Olaszországban és Franciaországban is láthatták már az alkotásait az érdeklődők. Most azonban a Csallóköz szívében, Dunaszerdahelyen tekinthetik meg az alkotásait.

„Egy boldog emberről beszélek. Egy boldog emberről azért, mert azt mondta nekem: Igenis én boldog vagyok. Boldog vagyok, mert szeretem azt, amit csinálok. Szeretek festeni és szeretek tanítani. Szeretem az iskolát, szeretem a diákjaimat, szeretek itt lenni, a Csallóközben, és ez a szeretet nemcsak örömet szerez Mártinak, nemcsak mindennapi kihívásokat állít elé, de egyben egy olyan hátteret biztosít számára, amelyben mint képzőművész szabadon alkothat, mint festő, nincs kitéve egy-egy megrendelő hóbortjainak és képes fejlődni mint tanár, vagy akár mint képzőművész” – mondta róla Dénes Éva a kiállítás kurátora, művészettörténész a megnyitón.

Jelenleg a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola tanáraként is dolgozó Kiss Márti a tárlatnyitón köszönetet mondott az őt a kezdetektől fogva támogató családjának, művésztársainak és tanítóinak, illetve mecénásainak. A tárlatnyitón Rózsa Emília, a Vámbéry Ármin Alapiskola tanulója zongorán játszott.

A kiállítás február 9-ig látogatható.



(alsa)