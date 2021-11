Kit hagyjanak meghalni és kit mentsenek meg? Ez alapján dönthetik el a nehéz kérdést az orvosok

Kritikus helyzetben vannak a szlovákiai kórházak, kedden ugyanis elérte a 3200-at az ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek száma, ami annyit jelent, hogy az intézményekben leáll az úgynevezett fehér gyógyászat. A kórházak elérték maximális kapacitásaikat, így az orvosoknak dönteniük kell, kit helyezzenek intenzív osztályra.

Fotó: TASR

„Olyan helyzetbe kerültünk, amelyben újfent nehéz, de felelősségteljes döntést kell hoznunk. A kormány ezért meghallgatta a szakmai bizottság javaslatát az új Covid-automatát illetően. Ez csupán ideiglenes lesz (bízom benne, hogy maximum három hétig), és a helyzet alakulásától függően enyhítünk vagy szigorítunk majd. A kormány nehezen hozta meg a döntést, de a lakosság 45%-os beoltottsága mellett lassítanunk kell a fertőzést. Ez szó szerint élet és halál kérdése. A kimerült egészségügyi dolgozók könyörögnek, hogy avatkozzunk közbe, mert nem akarnak arról dönteni, hogy kit helyezzenek lélegeztetőgépre és kit tegyenek ki a halál kockázatának” – mondta november közepén Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök. Azóta már elfogadták a Covid-automatát, szerdán pedig már a további szigorításokról döntenek.

Az egészségügyi minisztérium még márciusban kidolgozott egy útmutatót, amely alapján az orvosoknak el kell járniuk kritikus helyzetben.

Ebben az esetben nem a páciens életkora, hanem a teljes egészségi állapota és a kapcsolódó betegségek a döntőek. Ha például valakinek az elmúlt három évben szívrohama vagy krónikus tüdőbetegsége volt, illetve súlyos demenciában szenved, annak sokkal kisebb az esélye a kórházi fekvőhelyre, mint annak, akinek nincsenek további diagnózisai. Ennek az az oka, hogy egy beteg embernek rosszabbak a kilátásai a covidból való felgyógyulásra.

Az egészségügyi tárca ezt a dokumentumot specialistákkal és a minisztérium etikai bizottságával együttműködve dolgozta ki. A kórházak az egészségügyi minisztérium utasítására korlátozhatják az egészségügyi ellátást, amennyiben nem elegendő a kapacitás. Hogy ez megtörténhessen, ki kell hirdetni a veszélyhelyzetet. A TV Noviny információi szerint viszont egyes orvosok már az útmutató szerint járnak el – a második hullám óta elérhető számukra a dokumentum, amely alapján objektív döntést hozhatnak azzal kapcsolatban, hogy kit helyezzenek intenzív osztályra.

Jakub Hložník, a Pozsonyi Egyetemi Kórház intenzív osztályának főorvosa szerint már most aszerint járnak el, hogy megítélik a páciensek teljes egészségi állapotát és a felgyógyulási esélyeit. Az életkort ugyan nem veszik figyelembe, de kapcsolódó betegségekben többnyire az idősek szenvednek. Már ma sem kötnek lélegeztetőgépre olyan pácienseket, akiknek nem segít az oxigénterápia. Az idős és krónikus betegek, akiknél súlyos lefolyással jelentkezik a koronavírus-fertőzés, vélhetően a mesterséges lélegeztetés hatására sem épülnének fel. Azt viszont nem engedélyezték a kórházaknak, hogy egy pácienst lekössenek a lélegeztetőgépről és mást helyezzenek rá.

Egy páciens sorsáról a mentőegység vezetője együttműködve a kerületi központtal, a sürgősségi osztály ügyeletes orvosa, a fekvőbeteg osztály ügyeletes orvosa vagy az intenzív osztály orvosa dönthet. Arról, hogy nem részesítik egészségügyi ellátásban vagy leállítják az intenzív ellátását, minden esetben legalább két orvosnak kell döntenie, egy pedig nem lehet az adott páciens orvosa.

A döntéshozatalban továbbá nagy szerepet játszik a páciens hasznossága is. Az orvosok azoknak nyújtanak fekvőhelyet és mindennemű ellátást, akiknél a legnagyobb az esély a felépülésre. Csakhogy még náluk is elsőbbséget élveznek az egészségügyi dolgozók, tűzoltók, rendőrök, katonák, illetve a kórházak önkéntesei. Emellett figyelembe veszik az úgynevezett törékenységet is. Ezt az alapján határozzák meg, hogy az illető sportol-e aktívan, szüksége van-e segítségre járáskor, tisztálkodáskor és ételkészítéskor, vagy végső stádiumban lévő gyógyíthatatlan betegségben szenved-e. Minden egyes paraméterhez számot rendelnek, az összeredmény pedig meghatározza, hogy a páciens megkapja-e az ellátást.



(tvnoviny.sk)