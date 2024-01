Kiterjedhet az oroszok háborúja, de Berlin nem adhat oda mindent Ukrajnának

Boris Pistorius német védelmi miniszter pénteken arra figyelmeztetett, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háború más országokra is kiterjedhet.

"Szinte naponta érkezik fenyegetés a Kremlből - legutóbb ismét a balti államokbeli barátainkat fenyegették meg" - mondta Pistorius a Tagesspiegel című napilap pénteken megjelent cikkében. A német haderő, a Bundeswehr kapcsán a miniszter hangsúlyozta: "az égető fenyegetettségre tekintettel gyorsan meg kell erősítenünk védelmi kapacitásainkat". A védelmi miniszter azt is elmondta, hogy számolni kell azzal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy nap akár meg is támadhat egy NATO-tagországot.

A miniszter arra számít, hogy áprilisra elkészül a javaslat a kötelező katonai szolgálat visszaállítására valamilyen formában. Németország 2011-ben szüntette meg a kötelező sorkatonai szolgálatot. A védelmi miniszter továbbá szívesen zöld jelzést adna a német útlevéllel nem rendelkező katonák hadseregbe való belépésének is. Pistorius szerint a védelmi ipart is hatékonyabbá kell tenni, és ennek érdekében változtatni kell a költségvetési korlátokon is. "Ilyen adósságfékkel nem fogjuk sértetlenül átvészelni ezeket a válságokat" - mondta. Pistorius elutasította az UkrajnánakUkrajnának nyújtott katonai segítség növelésére irányuló felhívásokat is, mondván, hogy a Bundeswehr nem adhat oda mindent, és nem hagyhatja "védtelenül" Németországot.

MTI