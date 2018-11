Kitől származik a Kuciak-gyilkosságnál használt fegyver? Hírzárlat van, de folyik a találgatás

Felbolydult a mostanában amúgy is nyüzsgősebb élet a Duna-kanyar gyöngyszemeként számontartott Zebegényben, amikor kiderült, a nagymácsédi kettős gyilkosságnál használt pisztollyal összefüggésben ezen a településen is házkutatást tartottak a magyar bűnüldöző szervek.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, két magyarországi férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, és az egyiküktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét. A Kuciak-gyilkosság egyik letartóztatott vádlottjának vallomása alapján a Pest megyei Zebegényben élő férfitól származhatott az a pisztoly – derült ki a HVG által megszerzett nyomozási határozatból. Eszerint a Szalkától közúton 17 km-re, Helembától légvonalban 8 km-re található Duna-parti településen élő K. L-ről feltételezik, hogy ő adta el 3000 euróért a gyilkosság elkövetésével gyanúsított Szabó Tamásnak a gyilkos lőfegyvert.

Portálunk a hírek kapcsán több ízben ellátogatott a községbe, ahol a HVG forrásai szerint még október 25-én házkutatást tartottak K. L. házában, ahogyan a feleségéhez köthető váci ingatlanban is. Akkor a férfit állítólag hosszú órákon keresztül ki is hallgatták, mivel azonban nem gyanúsították meg, ezért a magyar büntetőjogi szabályok alapján csupán tanúnak minősül, és így szabadon távozhatott.

Minderről hivatalos információkat szinte lehetetlen begyűjteni, olyan mértékű a hírzárlat. Ezt már a Szobi járáshoz tartozó, 1200 lakost számláló településen élők is megerősítették, bár ők nem zárkóznak el a témától, de mindannyian névtelenséget kértek. Állítólag a Terrorelhárítási Központ munkatársai intézkedtek az ügy kapcsán, ezért még a szobi rendőrség emberei is csak találgatnak, ki lehet az a K.L.

Persze, van, aki pár nappal a történtek után már képbe helyezte magát, és "magánnyomozásának" köszönhetően tud egyet s mást. Így azt is, hogy a helyinek vélt fegyvernepper csupán amolyan "jöttment", aki a szomszéd Váci járásból költözött ide vagy tíz éve. De mivel nem volt társasági ember, sokan nem tudják őt hova helyezni. Mások azt emelik ki, hogy bár nyugdíjaskorú férfiról van szó, látni, hogy korábban nem vetette meg a sportot és úriember benyomását keltette.

Azt is rebesgetik Zebegényben, hogy már pár hónapja nem is lakik a Duna-parti faluban, mert mindkét ingatlanját néhány év különbséggel fokozatosan eladta és visszaköltözött egy Vác melletti településre. Eszerint a házkutatást is abban a házban tartották, ami tavasztól már nem is az ő tulajdonában van, ám állítólag még nem jelentkezett át a jelenlegi lakhelyére, ezért a cégeivel kapcsolatos küldemények, meg a nyugdíja is még mindig a zebegényi postára jár.

Van, aki tudni véli, az "emberünk" többször is összeütközésbe került a törvényekkel, és néhány éve legalább egy esztendőt a rács mögött töltött, de talán csak előzetesben, mert a jó kapcsolatai révén az ellene felhozott gazdasági bűncselekmény és garázdaság vádja nem bizonyult elég megalapozottnak.

Olyat is hallani, hogy a K.L. szóban forgó - egykori - ingatlanjánál öt nappal a házkutatás után október 30-án két rendőrautó is állt, de a zsaruk a hírzárlatra hivatkozva csak a fejüket ingatták, miért pont ott posztolnak.

Zebegényben mostanság nagyobb a jövés-menés, amióta a település a filmrendezők kedvencévé vált. Pár hónapja itt forgatták az egyik legsikeresebb magyar bűnügyi televíziós sorozat, az Aranyélet legutolsó évadát, és jelenleg az Oscar-díjas Szabó István is a községben készíti a Zárójelentés című filmjét. Ha feloldódik az üggyel kapcsolatos, eddig meglepően sikeresen betartott hírzárlat, még fokozódhat is a megszokottnál nagyobb érdeklődés az Érsekújvári járás keleti tőszomszédságában található faluban.

(sp)