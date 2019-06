Kitüntették az elmúlt tanév legsikeresebb diákjait Somorján

Vajas Magdaléna, a szlovák tannyelvű Bél Mátyás Alapiskola igazgatónője örömmel számolt be az iskola diákjai által elért eredményekről. A Bél Mátyás Alapiskola 47 osztályát 1908 diák látogatja. Többen vettek részt közülük különféle versenyeken és számos projektbe kapcsolódtak be.

Az iskola legsikeresebb diákjának járó elismerést Viliam Čukan vehette át Orosz Csaba polgármestertől. Viliam számos tanulmányi verseny sikeres résztvevője volt: a földrajz olimpia járási fordulóján első helyezést ért el, a kerületi versenyen pedig sikeres megoldó volt. A kémia olimpia járási negyedik helyén végzett, a kerületi fordulón pedig a harmadik legjobb lett.

Az igazgatónő beszédében kitért az intézményük életét nehezítő problémákra is. Mint elmondta, annak ellenére, hogy csak a somorjai állandó lakhellyel rendelkező diákokat veszik fel az iskolába, még mindig nagy a túljelentkezés. Elmondása szerint többen az oktatás színvonala miatt választják a Bél Mátyás Alapiskolát, még akkor is, ha van a közelben más intézmény, illetve akadnak olyanok is, akik csak azért változtatják meg gyermekeik állandó lakhelyét, hogy felvegyék őket az iskolába. Ezzel kapcsolatban az igazgatónő megjegyezte, az lenne ideális, ha a törvényt úgy módosítanák, hogy csak azokat a diákokat vehessék fel, akiknek a szüleinek Somorján van az állandó lakhelyük.

Vajas Magdaléna egyúttal megjegyezte, az intézménynek szüksége lenne egy új tornaterem építésére, ezért felkérte a polgármestert, hogy a jövőben foglalkozzanak ezzel a témával is. Végül megköszönte a kiváló együttműködést és az egész éves támogatást a város részéről.

Bugár Gabriella, a magyar tanítási nyelű Corvin Mátyás Alapiskola igazgatónője elmondta, intézményükben 472 tanulóval zárták az aktuális tanévet. Az alsó tagozaton 12, a felsőn pedig 11 osztály működik, tanulóik pedig rendre sikeres szereplői a tanulmányi versenyeknek. Az igazgatónő elmondta, a Pitagórasz matematikaversenyen első, második, harmadik és negyedik helyezéssel is büszkélkedhetnek, a matematika olimpiászon pedig több első és második helyezésnek is örülhettek. Sikeresek voltak a tanulóik a sportversenyeken is, kosárlabdában például járási első és kerületi második helyezést értek el, az iskola futballcsapata pedig szintén kerületi második lett. Ehhez jött még az életmentők verseny, amelyen első, második és harmadik helyezést is elértek.

A Corvin Mátyás Alapiskola legeredményesebb tanulója a 2018/2019-es tanévben Došek Paulina, aki amellett, hogy színjeles tanuló, második helyezést ért el a matematika olimpiász járási fordulóján, első helyezést a Biblia olimpiászon, második helyezést az ifjú életmentők csapatversenyében, és számos további versenyen képviselte az iskolát.

Bugár Gabriella megjegyezte, az elmúlt tanévben is fejlődött az iskola: bevezették a chiprendszert az étkezdében, felújították az öltözőket, valamint két tantermet is. A nyár folyamán a mosdók felújítására, valamint az iskolakonyha és az étkező bővítésére kerül sor. Az igazgatónő köszönetet mondott a polgármesternek, hogy segítik az iskola munkáját, és mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatják őket.

A Tejfalusi Alapiskola 2000-ben nyílt meg négy osztállyal, diákjainak létszáma azonban évről évre nő, 2011 szeptemberétől pedig egy ötödik osztállyal bővült. Az intézmény igazgatónője, Baráth Hajnalka elmondta, az elmúlt tanévben a 80 tanulóból 54-en vettek részt tanulmányi versenyeken, nemzetközi megmérettetésen is.

Az iskola diákjai közül idén Rusňák Péter kapta a kitüntetést, aki a Poznaj slovenskú reč országos szlovák nyelvi versenyen ötödik helyezést ért el.

A Tejfalusi Alapiskola igazgatónője is köszönetet mondott a polgármesternek az egész éves sikeres együttműködésért, továbbá kitért az speciális igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok hiányára.



