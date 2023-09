Kiugrott párkányi lakása ablakán, életveszélyes állapotban vitték kórházba a maffiagyilkosság koronatanúját

Életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba Tóth Róbertet, alias Čučót, aki kiugrott harmadik emeleti lakásának ablakán Párkányban – számolt be róla a TV JOJ.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az 52 éves férfi délután 2 óra körül harmadik emeleti lakásának az ablakában üldögélt. Nem sokkal később kihajolt, a falhoz támaszkodott, és szinte csak egy kézzel kapaszkodott. Az egyik pillanatban aztán lezuhant a magasból.

A szomszédok értesítették a városi rendőröket, ők pedig hívták a mentőket, akik aztán a férfit helikopterrel szállították az érsekújvári kórházba. Orvosi jelentések szerint Tóth Róbert életveszélyes állapotban van, mélyaltatásban kezelik.

Hogy öngyilkossági kísérletről, vagy tudatmódosító szerek alatt történő cselekedetről van-e szó, egyelőre vizsgálja a rendőrség. A hatóság testi sértés ügyében indított vizsgálatot.

A Čučóként ismert Tóth Róbert kokain hatása alatt már egy évvel ezelőtt is kizuhant lakása ablakán. Akkor bordatöréssel és izomszakadással megúszta az esetet. Sőt, utána még a parkoló autókon is ugrált, kilencet pedig meg is rongált, amíg a rendőrök őrizetbe nem vették. Tóth amellett, hogy rendőrségi informátor, a volt pozsonyi maffiavezér, Miroslav Sýkora megölésének az ügyében is koronatanúként szerepel.

Egy évvel ezelőtt szabadult a börtönből, ahová azért került, mert Zselízen lövöldözött egy benzinkúton. Akkor is tudatmódosító szerek hatása alatt állt.



