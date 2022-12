Kivételt kapott a Slovnaft, februártól is exportálhat kőolajat Ukrajnába

A Slovnaft vállalat 2023. február 5. után is exportálhat kőolajterméket – tájékoztatott szerdán Karel Hirman gazdaságügyi miniszter.

Illusztráció (Fotó: TASR)

„Ez a nagyon fontos dolog múlt héten történt. A gazdaságügyi minisztérium szoros együttműködésében jómagam, a Szlovák Köztársaság állandó brüsszeli képviseletével, valamint a Slovnaft és a MOL vállalat vezetőségével sikerült elérni, hogy a Slovnaft, így Szlovákia is kivételt képezzen a február 5-től életbe lépő szankciórendszer alól” – jelentette be Hirman.

Hozzátette: ennek köszönhetően a Slovnaft nemcsak Csehországba, hanem Ukrajnába is exportálhatja kőolajtermékét. Hirman szerint nem voltak egyszerűk a tárgyalások. Hogy ezt sikerült elérniük, szerinte nagyban hozzájárult az is, hogy a miniszter kollégáival nemrég Kijevbe látogatott, ahol erről is tárgyalt ukrán partnereivel.



TASR/para