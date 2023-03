Kizárt, hogy ebben az évtizedben az R7-es úton Dunaszerdahelyről eljutunk Érsekújvárig

A napokban Gútán járt a közlekedésügyi minisztérium államtitkára, aki szót ejtett az R7-es gyorsforgalmi út építésének folytatásáról is. Nem túl rózsás a helyzet.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

Jaroslav Kmeť az R7-essel kapcsolatban elmondta, milyen feltételek mellett gazdálkodik az állam az úthálózat fejlesztésére szánt pénzekkel. Erre a célra évente a GDP 0,8 százalékát lehet fordítani, ami ebben az évben mintegy 800 millió eurót tesz ki. Az államtitkár rámutatott, az ideális az lenne, ha erre 1,3-1,5 milliárd eurót tudnánk költeni, mert legalább ennyire lenne szükség. Jelenleg a prioritások közé az észak-déli irányba tartó D3-as út tartozik, továbbá azok az autópályák, amelyeket nemzetközi szerződésekbe foglaltak bele, például a D1-es vagy az R4-es.

A tervek szerint a délnyugat-szlovákiai régiót átszelő R7-es út az államtitkár szerint a fontossági sorrendben a 40. helyen áll, és ha azt vesszük, hogy az államnak évi 800 millió euró áll rendelkezésére, akkor ennek a gyorsforgalmi pályának az építését majd 2030 után folytathatják. Van azonban lehetőség arra, hogy ez a folyamat felgyorsuljon. Ilyen helyzet lenne, ha megvalósulna az Érsekújvári járáshoz tartozó Nagysurány melletti nagyberuházás. Ha ez tényleg megvalósulna, az a jelenlegi 40. helyről előbbre sorolná az R7-es út építését.

Augusztusban írtunk arról, hogy Szlovákia két nagy beruházásban is érdekelt az akkumulátorgyártás terén. Az egyik a Volvo érkezésével kapcsolatos, a másik befektetés célpontja pedig az Érsekújvár melletti kisváros lehet. Ebben a régióban keresi ugyanis a helyet a legnagyobb munkáltatónk – a Volkswagen anyavállalata, amely több milliárd eurót szeretne itt invesztálni és több ezer embert foglalkoztatni. A HN információi szerint Nagysurány azért sem esélytelen, mert a település egyik előnye a vasúti infrastruktúra, illetve az, hogy a jövőben az R7-es gyorsforgalmi út erre vezet majd. A nevezett autópálya Pozsonytól Egyházgelléig már elkészült, és ha minden jól megy, az folytatódik Ollétejeden át Szímőn és Érsekújváron keresztül Cseke felé. Surány javára szól a mohi atomerőmű közelsége is, mert az energia hozzáférhetősége is alapvető fontosságú lesz.

(para/sp)