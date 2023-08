Kl-selejtező - Kicsinálta a Debrecent a bécsi Rapid!

A Debrecen nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójába, mivel az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően csütörtökön hazai pályán 5-0-ra kikapott az osztrák Rapid Wientől.

A Rapid Wien szurkolói előtt (Fotó: MTI)

Így már csak egy magyar csapat, az ugyanebben a sorozatban a selejtező utolsó fordulójába került Ferencváros maradt versenyben a nemzetközi porondon.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Debreceni VSC-Rapid Wien (osztrák) 0-5 (0-2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 16 500 néző, v.: Alekszandar Sztavrev (észak-macedón)

gólszerzők: Seidl (15.), Romancsuk (43. - öngól), Grüll (51.), Burgstaller (72.), Bajic (90.)

sárga lap: Domingues (54.), Lagator (67.), illetve Seidl (25.), Querfeld (27.), Auer (31.), Sattlberger (34.), Cvetkovic (47.)

továbbjutott: a Rapid Wien, 5-0-s összesítéssel

A Rapid elképzelése szerint alakult a mérkőzés, a bécsi csapat nagy nyomás alá helyezte a debrecenieket, az elején jobbára a hazai térfélen zajlott a játék. Az első negyedóra végén Dzsudzsák röviden passzolt hátra, Seidl vette észre a lehetőséget, elvitte a labdát Dreskovic mellett, majd higgadtan passzolt a kapuba. Továbbra is a vendégcsapat irányított, de a félidő felénél a DVSC-nek is volt egy helyzete. Aztán rövid időn belül három sárga lapot összeszedett a bécsi csapat, a kezezésért kiosztott harmadik után, a 32. percben Dzsudzsák szabadrúgásból jobbról élesen ívelt középre, a berobbanó Babunszki pedig a kapuba talált, de lesről indult. Nemsokára meglett a negyedik Rapid-sárga is, a vendégek ebben a szakaszban többször szabálytalanul tudták csak megállítani a debrecenieket. A szünet előtt mégis növelték előnyüket, pontos átadásokkal eljutottak a debreceni kapuhoz, az alapvonalról balról bepasszolt labda pedig a menteni igyekvő Romancsukról került a hálóba.