Klímaaktivisták "szemmel tartják" a politikusokat Svájcban

Klímaaktivisták egy gigantikus szemet ábrázoló zászló kitűzésével üzenték meg a politikusoknak, hogy árgus szemmel figyelik, mennyire veszik komolyan klímabarát elkötelezettségüket.

Fotó: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

A 20-szor 30 méteres zászlót a svájci Genfben tűzték ki klímavédők szombaton. A lobogón 13 250 olyan fotóból vagy üzenetből rakták ki a politikusokat figyelő óriásszemet, amelyet a világ 190 országból küldtek a klímaváltozás miatt aggódó emberek.

A zászlóval, amelyen a We are watching you (Figyelünk titeket!) felirat olvasható, már a 2019-es madridi ENSZ-klímaváltozási konferencia és más hasonló rendezvények résztvevőinek is üzentek a környezetvédők.



(MTI)