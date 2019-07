Klímaberendezést szereltek be a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Központ színháztermében

Az önkormányzat 200 ezer eurót különített el erre a célra.

A város tájékoztatása szerint ebből a pénzből eredetileg a mozitermet akarták színházi kamarateremmé átépíteni. Ez a terv nem valósult meg, ezért a képviselők átcsoportosították az összeget a klimatizáció beszerelésére.

A dunaszerdahelyi kultúrház több rendezvénynek is otthont ad ebben az évben. A szezon eleje óta, októbertől hét felnőtteknek szóló, és három gyerekelőadást szerveznek.

Dunaszerdahely 2019-re szóló költségvetése, amelyből több beruházást is megvalósítanak, közel 22 millió euró. Az önkormányzat elkülönített 15 ezer eurót a városi sportcsarnok klimatizálására is. Ezen kívül utakat újítanak fel, és az iskolai konyhákat is korszerűsítik.

