A klímabeszereléssel járó körülmények, avagy mire számíthatunk a szerelés során? 

A légkondicionáló berendezések rendkívül jól jönnek, különösen a forró, nyári napokon. A korszerű gépek manapság már nem csak hűtésre, de akár fűtésre is alkalmazhatóak. Emellett rendkívül energiatakarékosak, és nem járnak nagy zajjal sem. Vajon ugyanez igaz a szerelés folyamatára is?

Mi történik a szerelés során?

A split klíma rendszereket kültéri és beltéri egység alkotja. Így ha elérkezik a nap, amikor a Hisense klíma webshop profi klímaszerelői bekopogtatnak az ajtónkon, hogy végre felszereljék, ezek felrögzítésére számíthatunk. Feladatuk, hogy összekössék a berendezéseket a hűtőközeget szállító csövekkel és kábelekkel, emellett pedig a vízelvezető cső kiépítéséről is gondoskodnak.

A kültéri egységet olyan módon helyezik fel az oldalfalakra vagy a tetőkre, hogy az időjárási körülményeket is számításba veszik, így például heves szél vagy hóesés esetén se forduljanak elő problémák. Ennek szerelése során számíthatunk arra, hogy a szükséges falakat átfúrják, így nem árt előre szólni a szomszédainknak!

Miután a csövek és a vezetékek rögzítésre kerülnek, az ezek takarására szolgáló vezetékcsatorna is felkerül. Ilyen esetben a fal előkészítése, javítása és akár festése is szükségessé válhat, hogy a vezetékek a falba süllyesztve pihenhessenek. Ha új épületről vagy akár renoválásról van szó, érdemes előre betervezni az összeköttetéshez elengedhetetlen rendszerelemeket.

Milyen zajjal jár a klímaszerelés?

Mint minden felújítási, építési, szerelési munkálat, a klíma felhelyezése is hangos zajjal és porképződéssel jár. A szakemberek ügyelnek arra, hogy az otthont minél kevésbé szennyezzék be, és a lakóközösség nyugalmát is a lehető legkevésbé zavarják. Érdemes azonban előtte értesíteni a szomszédokat, hogy ne érje őket kellemetlen meglepetés.

A beltéri és a kültéri egységet egy csőhálózat köti össze, amely a hűtőközeg szállításáról gondoskodik, teljesen szivárgásmentesen. Az összeszereléskor a szakemberek egy különleges műszer segítségével ebből kivonják a levegőt, majd feltöltik a már gyárilag a külső berendezésben lévő hűtőközeggel.

Utolsó simítások

A hűtőközeg kezelését szigorú előírások betartásával kezelik a szakemberek. Mivel a kiszabaduló gázok erősen roncsolhatják az ózonréteget, így kizárólag zárt rendszerben alkalmazhatóak.

Mivel a légkondicionáló berendezések nagy teljesítményű háztartási gépnek számítanak, szükséges az elektromos csatlakozás kiépítéséről is gondoskodni. Ha ez biztosított, a klíma már készen is áll a használatra!

Természetesen a szerelő nem megy el anélkül, hogy ne tesztelje a rendszert, és meg is mutatja annak működését az otthon lakóinak. Az egész művelet körülbelül 5-6 órát vesz igénybe, amely során biztonságosan és megfelelően beszerelésre kerül a klíma.

