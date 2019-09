Koalíciós szerződést ajánl a legerősebb ellenzéki formáció Kiskáéknak

Ez a korábban már elhangzott, ma megerősített ajánlat Beblavý szerint azért indokolt, mert a következő - 5 hónap múlva esedékes - parlamenti választásokat követően az lesz a legfontosabb, hogy a kormányalakítási megbízatást a valódi változást hordozó erők kapják.

"Alakítsunk koalíciót. Készen állunk a legrövidebb időn belül találkozni, tárgyalni, bemutatni a Za ľudí pártnak a mi elképzeléseinket, és meghallgatni az önökét." - szólította fel a Spolu politikusa Kiskáékat.

Az exelnök tömörülése ezen a párteseményen választja meg az elnököt, az alelnököket, valamint az elnökséget is, továbbá most kerül terítékre a párt választási programja is.

TASR