A koalíciós tanács dönthet a népszámlálás halasztásáról, az OĽaNO támogatja, összefogott az Összefogás és a mélykeresztény Keresztény Unió

Nem nagyon hajlik a Statisztikai Hivatal a népszámlálás elhalasztására az aktuális járványügyi helyzet miatt. A települési szövetségek, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) és az Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) – sem követeli a halasztást. Igaz, a ZMOS nem tartja kizártnak, hogyha rosszabb lesz a járványhelyzet, akkor a polgármesterek részéről felmerülhet ilyen igény. Az MKP és a Híd várhatóan ma (szerdán) mond véleményt, és a népszámlálási kampányt szervező magyar szervezetek ma nyílt levélben kérhetik a halasztást. A tét, hogy hányan vallják majd magyarnak magukat, ez ugyanis fontos a nyelvi és kulturális jogok érvényesítése szempontjából.

Fotó: Paraméter

A népszámlálás végrehajtásáért a Statisztikai Hivatal felel, az alapfeltételeket – például a megvalósítás dátumát – pedig jogszabály határozza meg. Aki tehát el akarja halasztatni a népszámlálást, annak törvényt kell módosítani, gyorsított eljárásban. A népszámlálás lakosságot érintő részét február 15. és március 31 között kell lebonyolítani, viszont a házak és lakások összeszámolására vonatkozó adatgyűjtés az önkormányzatoktól már tavaly júniustól folyik, és február 12-én ér véget.

Statisztikai Hivatal: már folyik a népszámlálás, nem lehet halasztani

A Statisztikai Hivatal szerint azonban jelenleg nincs ok a népszámlálás elhalasztására, ráadásul az már javában folyik. Idén első alkalommal ugyanis a számlálás teljesen elektronikusan, online történik, az embereknek csak 14 kérdésre kell személyesen válaszolniuk, és azt is megtehetjük az interneten. Csak annak kell ellátogatnia a népszámlálási kontakthelyre, akinek otthon nincs internetelérése. Az immobilis emberek kérdezőbiztost hívhatnak.

„Nem, nem gondolkodunk azon, hogy elhalasszuk a népszámlálást, ilyen döntést nem mérlegeltünk” - mondta a Paraméternek Jasmina Stauder, a népszámlálási projekt szóvivője.

Szerinte az önkormányzatok már gyakorlatilag elvégezték a munkájukat. „Már befejeződött a házak és lakások összeírása, az önkormányzatok ezt a feladatukat tökéletesen elvégezték” – állítja a szóvivő.

A 14 kérdéses népszámlálási ív

A koalíciós tanács dönthet

Az Összefogás kedden egyeztetett Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselővel, és megegyezett az OĽaNO listáján a parlamentbe jutott szélsőségesen konzervatív Keresztény Unióval. A néhány képviselővel rendelkező párt tavaly kezdeményezte az abortusz szigorítását, de javaslatukat a parlament végül szoros szavazással elutasította.

„Az Összefogás mozgalom és a Keresztény Unió üdvözli az OĽaNO döntését, amellyel egyhangúan támogatta közös kezdeményezését a népszámlálás elhalasztásáról” – írta kedden este az Összefogás.

A frakció döntésének eredménye, hogy a kérdés a koalíciós tanács elé kerül, amely már kedden este tárgyalhatott róla, az eredmény egyelőre nem ismert.

Gyimesi György (OĽaNO) és Mózes Szabolcs (Összefogás)

Összefogás: kell a halasztás a pontosabb adatok miatt

Az Összefogás természetesen a járvány miatt akar halasztani, szerintük ugyanis nem lesz pontos a népszámlálás a jelenlegi időszakban, mert sokan nem fogják kitölteni az ívet. Tart attól is, hogy nemcsak a nemzetiséget, hanem a vallást sem fogják bevallani. „Tíz éve sokkal jelentősebb országos tájékoztató kampány és figyelem mellett az emberek 7%-a nem adta meg a nemzetiségét, 11%-a pedig a vallási meggyőződését. Jelentős a veszély, hogy most a Covid-19 miatt még hézagosabb adatsorokat kapnánk, így a sok tízmillióból készülő népszámlálás eredményeinek egy része használhatatlan lenne” – magyarázta Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.

Záborská: mi lesz az egyházak finanszírozásával?

Annak Záborská, a KÚ elnöke az egyházak a finanszírozást félti, amely szintén függ attól, hogy a népszámláláson hányan vallják magukat az egyes egyházak tagjainak. „Az egyház és az egyházi községek finanszírozása is függ a népszámlálás eredményétől. Amennyiben az állam, torzított és pontatlan népszámlálási adatokat kap, az igazságtalan finanszírozás formájában fog lecsapódni az egyházak, kisebbségek és etnikai csoportok életében” – figyelmeztet Anna Záborská, parlamenti képviselő és a Keresztény Unió elnöke.

Várhatóan több magyar szervezet is halasztást kér

A Népszámlálás 2021 – A magyarság érték tájékoztatási kampányt szervező civil szervezetek várhatóan ma (szerda) teszik közzé nyílt levelüket, amelyben szintén a halasztást kérik a kormánytól. Az MKP minden bizonnyal támogatólag csatlakozik a levélhez, a Híd elnöksége még tárgyal a párt álláspontjáról.

Bukovszky: nem kellene elriasztani az embereket

Bukovszky László (Híd) kisebbségi ügyi kormánybiztos nem tartja elképzelhetőnek a népszámlálás halasztását, úgy véli az Összefogás ötlete inkább elijeszti az embereket a részvételtől.

„A kampánynak az lenne a lényege, hogy az embereket mozgósítsuk, nem pedig az, hogy félelmet keltsünk bennük” – mondta Bukovszky.

Szerinte mindenki megoldhatja a népszámlálás a rokonok segítségével, akiknek a segítségével elektronikusan ki tudják tölteni az ívet. „A kérdőív kitöltése néhány perces folyamat, ezt mindenki meg tudja oldani – jelentette ki a biztos. – Elsősorban tájékoztatni kellene az embereket arról, hogy van egy járványügyi helyzet, miközben folyik a népszámlálás, nem pedig újabb feszültséget gerjeszteni közöttük.”

Szerinte figyelembe kellene venni azt is, hogy a népszámlálás nemcsak az identitásról szól, ez ennél sokkal komplexebb adatgyűjtés. Úgy véli, hogy a magyar szervezeteknek is sokkal hatékonyabb kampányt kellene folytatni.

„Más nemzetiségek sokkal aktívabbak, mint a magyar, a ruszinok például naponta bombázzák az embereket új hírekkel, példamutatással, azzal, hogy milyen ismert emberek vállalják ruszin gyökereiket” - magyarázta Bukovszky.

Szerinte a halasztás csak hátrányára válna a magyaroknak. Hivatala minden nemzetiség nyelvén elkészítette már a szükséges tájékoztató szórólapokat, amelyek mindenki számára elérhetők lesznek.

Bukovszky László kisebbségi ügyi kormánybiztos

Telefonnal is megoldható lesz az űrlap kitöltése

A Statisztikai Hivatal a lakosság „megszámlálását”, vagyis a lakossági kérdőív kitöltését sem tartja problémának. „A kérdőív kitöltése teljesen elektronikusan zajlik majd, egy telefonnal is kitölthető, elkészült a megfelelő applikáció androidos készülékekre és iPhonokra is – tájékoztatott Stauder. – A kérdőív kitölthető a honlapunkon is, vagyis otthonról elvégezhető minden.” Szerinte megfelelő a lakosság tájékoztatottsága is. „Készítettünk felmérést, ez azt mutatja, hogy az emberek tudnak a népszámlálásról, vannak információik róla” – állítja a szóvivő.

Legfeljebb 30 százalék szorul segítségre

A hivatal azzal számol, hogy a lakosságnak legfeljebb 30 százaléka nem interneten, hanem a népszámlálási pontokon vagy népszámlálási biztos segítségével tölti majd ki a rövid kérdőívet. Ez jelenti a legnagyobb problémát, elsősorban a járvány miatt.

„Számukra előkészítettük a népszámlálási kontaktpontokat és a mobil népszámlálási pontokat, amelyek teljes védelmi felszereléssel lesznek ellátva – jelentette ki Stauder. – Egyáltalán nem tartunk attól, hogy a népszámlálás a járvány miatt veszélybe kerülhetne, nincs semmi ok arra, hogy más megoldásokat keressünk.”

Az úgynevezett mobil népszámlálási pontok valójában kérdezőbiztosok, akik meglátogatják azokat, akik sem interneten nem tudják kitölteni a népszámlálási ívet, sem pedig a népszámlálási pontra sem tudnak elmenni.

Ha futárt fogadnak, jöhet a kérdezőbiztos is?

Elismerte azonban, hogy a járvány kiszámíthatatlan, ezért nagyon nehéz bármit előre megjósolni. „Most még elképzelni sem tudjuk, hogy mi lesz márciusban” – mondta a szóvivő. Úgy véli azonban, hogy nem kell tartani a kérdezőbiztosoktól sem. „Ma működnek például a futárszolgálatok is, mi a kérdezőasszisztensek az embereket ellátjuk a szükséges védőfelszereléssel, védőruhával, biztonságos védőmaszkkal, mindannyiukat tesztelni fogjuk, vagyis

garantálni tudjuk , hogy a kérdezőasszisztensek legalább annyira védettek lesznek, mint például az egészségügyi dolgozók, akik a COVID-tesztelést végzik” – állítja a szóvivő.

Szerinte a népszámlálást már olyan alaposan előkészítették, hogy nincs ok semmilyen határidő eltolására. Jelenleg már folyik azoknak a munkatársaknak a kiképzése, akik a népszámlálási pontokon illetve mint kérdezőasszisztensekként dolgoznak majd.

Keszegh: A városok nem tiltakoznak

A ZMOS és az ÚMS sem készül a népszámlálás elhalasztására. Keszegh Béla, Komárom polgármestere, az ÚMS elnökségi tagja elismeri, hogy nem a legideálisabbak a körülmények a népszámlálásra, de az ÚMS-ben nem hallott olyan hangokat, amelyek a halasztást kérnék. „Elég szkeptikus vagyok abban a kérdésben, hogy tényleg mindenki akar-e adatokat megadni magáról, ráadásul a tervezett COVID-tesztelések is háttérbe fogják ezt szorítani” – mondta a Paraméternek Keszegh.

Komáromban 4-5 népszámlálási pont lesz, a polgármester tart attól is, hogy a kérdezőbiztosok terjeszthetik a koronavírust. Úgy véli, hogy

a városvezetőket különben sem nagyon érdeklik az önbevalláson alapuló adatok, a polgármesterek azt különben is tudják, hogy hányan laknak az adott városban, a számukra fontos adatokat tudják róluk .

ZMOS: még lehet igény a halasztásra

A ZMOS sem készül a halasztásra, de a polgármesterek nem kérték a halasztást.

„Egyelőre egyetlen polgármester sem keresett meg bennünket azzal, hogy halasztást kérne” – mondta a Paraméternek Michal Kaliňák, a ZMOS szóvivője.

Szerinte a szervezet felkészült, és a községek sem jelezték, hogy problémásnak tartanák a megvalósítást. Attól azonban tartanak, hogy a jelenlegi járványhelyzet mit fog eredményezni. A ZMOS vezetősége január végén még ülésezik, Kaliňák azt nem zárta ki, hogy akkor felmerül majd a halasztási javaslat, de akkor már nagyon késő lehet.

Lajos P. János