A koalíciós tárgyalások fontosságát hangsúlyozza a Híd

A Híd állásfoglalásában rámutatott: a Smer-SD bejelentése a minimálbér 80 euróval való, ugrásszerű megemeléséről, illetve a nyugdíjkorhatár-plafonnal kapcsolatos közelmúltbeli bejelentés hasonló versenyt indított el. „Nem lepődünk meg rajta, hogy az SNS is saját javaslatokkal állt elő. A Híd párt soha nem kapcsolódik be ezekbe a versenyekbe” – jelentette ki Debnár Klára, a párt szóvivője. Hozzátette: a Híd szociális téren is egyeztet a koalíciós partnerekkel az elképzeléseiről. Ezzel összefüggésben megemlítette a munkavállalók és a jogi személyek adóterheinek csökkentéséről szóló javaslatokat, melyeket a Híd 2017-ben és 2018-ban terjesztett elő. A párt javasolta továbbá a megduplázott adóbónusz kiterjesztését a hat évnél idősebb gyerekekre, illetve a betegbiztosítási járulékok csökkentését. „A Híd a jövőben is a koalíciós tárgyalóasztalra teszi az összes javaslatot, és ugyanezt várja a partnereitől is” – tette hozzá a szóvivő. A párt egyben hangsúlyozta a kiegyenlített költségvetés fontosságát.

„Minden kormánypárti törvényjavaslatot meg kell tárgyalni a koalíciós tanács ülésén. Készek vagyunk megvitatni a konkrét javaslatokat, miután a koalíciós partner előterjesztette azokat” – reagált az SNS javaslataira Ján Mažgút, a Smer-SD szóvivője.

Az SNS a soron következő parlamenti ülésen több, adócsökkentésről szóló törvényjavaslatot készül előterjeszteni. 2020. január 1-jétől 15 százalékosra csökkentenék a jogi személyek jövedelemadóját. Ezen kívül 10 százalékosra csökkentenék az élelmiszerekre és a nyomtatott sajtóra vonatkozó általános forgalmi adót. Egy további javaslat értelmében eltörölnék a koncessziós díjakat a nyugdíjasok számára. Az SNS egy olyan indítványt is előkészített, melynek értelmében kötelezően fel kellene tüntetni az éttermekben és a vendéglátó-ipari egységekben felszolgált hús származási helyét.

Andrej Danko, az SNS elnöke úgy véli, hogy a törvényjavaslatok előterjesztésének ez a módja segít felfedni az egyes politikusok érdekeit és jellemvonásait, legyen szó akár ellenzéki, akár koalíciós képviselőkről. Egy pénteken közzétett videóban arról is beszélt, hogy változtatni kell a politikai munkavégzés formáján. „A régi koalíciós tanácsok, ülések egyre kevésbé működnek” – fejtette ki.

A Pénzügyminisztérium a koalíciós SNS javaslataira reagálva arra figyelmeztetett, hogy azok negatív hatással lehetnek az államháztartásra. „Első ránézésre az ilyen javaslatok elfogadása azt jelentené, hogy feladjuk a kiegyensúlyozott gazdálkodás tervét, ami viszont a kormányprogram egyik pontja. Ezek a javaslatok koalíciós megegyezést igényelnek” – olvasható Alexandra Gogová, a pénzügyi tárca szóvivője által kiadott sajtóközleményben.

TASR