Kobe Bryant életét vesztette egy helikopter-balesetben!

A Los Angeles Times információi szerint a rossz látási viszonyok között a calabasasi hegyoldalnak ütközött a helikopter, az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Azt viszont, hogy az ötszörös NBA-bajnok rajta volt a gépen, több újság is megerősítette.

A TMZ szerint Bryant magánrepülőgépén utazott, mely egyelőre ismeretlen okból zuhant le.

A Los Angeles-i sheriff a Twitteren megerősítette a balesetet, hozzátéve, hogy öt ember halt meg, az utasok közül a tragédiát senki nem élte túl. Az áldozatok nevét azonban nem hozta nyilvánosságra.

A baleset okát és körülményeit az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA) vizsgálja. Az FAA egyelőre csak annyit közölt, hogy a lezuhant helikopter Sikorsky S76-os típusú volt. A Los Angeles Times című lap riportere, Richard Winton arra emlékeztetett, hogy a tragédia idején a környező hegyeket köd borította.

A philadelphiai születésű legendás NBA-játékos 41 éves volt, négy gyermek édesapja.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE