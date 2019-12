KOBOLDIA - Az átváltozó zenéskönyv!

Mikor már azt kezdi hinni az ember, hogy nincs új a Nap alatt, akkor egyszercsak megjelenik egy teljesen egyedi mesés-verses-zenéskönyv és az az ellenkezőjét bizonyítja, s elkápráztatja az olvasókat, zenét kedvelőket. De a szakma több elismert képviselője is úgy nyilatkozott a Koboldiáról, hogy: Ilyen sokrétű kiadvánnyal még nem találkoztak.

Csak úgy hemzsegnek benne az új megoldások, úgy műfajilag mint egyéb formában. Csodálatosan szép a borítója s a benne lévő illusztrációk, melyek közül sok kifestőként is megtalálható a könyvben. De nem csak ezek, hanem A BORÍTÓ IS ÁTFESTHETŐ - sőt többször is.

Nem véletlen azonban a rajzok csodás gazdag színvilága ami talán csak a cigányságnak van. Az illusztrációk alkotóinak többsége a könyv esetében bizony nem más mint hihetetlenül tehetséges ifjú roma alkotó.

Ennek a multimediális, interaktív kiadványnak az az egyik célja, hogy elolvasása után se porosodjon a polcon felejtve.

Persze ezt sokkal több mindennel kívánják az alkotók elérni mint a könyv nyújtotta rajzolás és olvasás lehetőségével. A zene szintén több síkon is megjelenik a kiadványban. Van benne ugye egy válogatás CD a Kobold zenekar legsikeresebb 15 dalával, de ezen kívül a dalok szövegei is ott vannak, méghozzá a számok akkordjaival. Sok, hangszeren játszani tudó szülő, valamint óvodai és alapiskolai pedagógus kérése vált ezzel valóra.

KOBOLDIA - állandó szórakozás és élmények forrása

A kötet több érdekességet, sőt világújdonságot tartalmaz:

Egy teljesen új műfaj jelent meg a könyvben a VERSMESE (vers alapján írt mese). Több versből is íródtak egyedi stílusú humoros mesék.

Többször is kifesthető a címoldal, így mindenkinek egyedi borítású lehet a könyve, saját ízlése szerint továbbalkotva.

Az illusztrációk közül sok kifestőként is szerepel a könyvben.

Olvasd - hallgasd - fesd ki! Humoros, kissé flúgos, teljesen egyedi stílusú mesék, versek, dalok és kifestők. Hogyan működik a többször is átfesthető címoldal? Nagyon egyszerűen: Könnyen letörölhető ugyanis róla a kiszínezés. Hagyományos filctoll használata esetén elég hozzá egy nedves papírzsebkendő, ha meg CD-re/üvegre író alkoholos filctollal, vagy kiemelővel (highlighter, zvýrazňovač) történik a kifestése, akkor azt szesszel, de akár arcszesszel is el lehet róla távolítani. A színes ceruza nyoma meg ugye egyszerűen kiradírozható.

A Koboldia egy nagy formátumú (21 x 26,5 cm) színes, gazdagon illusztrált zenés gyerekkönyv mesékkel, versekkel, kifestőkkel és CD-vel - 15 dallal, melynek szövegei akkordokkal is megtalálhatók a könyvben.