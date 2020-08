Kočner 73 évesen botorkálhat ki a börtönből, Zsuzsová meg zsenge friss nyugdíjasként. Ha a bírók is úgy látják jónak

Amióta a bazini Specializált Büntetőbíróságon elhalasztották a Kuciak-per augusztus 5.-re kitűzött ítélethirdetését, és azt szeptember 3-ára tették át, mennek a találgatások, mi is történt a bíróságon. A Sme napilap több büntetőbírót kérdezett meg az üggyel összefüggésben, hogy miként látják a helyzetet. Minden elképzelhető, és még annak az ellenkezője is.

Fotó: tasr

Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának esete bonyolultabb annál, mint amit erről az egészről feltételezhetett a büntetőbíróság, ezért még az sem biztos, hogy a végső döntésre sor kerül szeptember elején. A lap által megszólított bírók abban egyetértenek, hogy az ítélethozatal elhalasztása nem szokványos, de azért nem látják drámaian a helyzetet.

Az ügyészség Marian Kočnerről azt feltételezi, hogy ő adott utasítást a gyilkosság elvégzésére, Alena Zsuzsová rendelte azt meg Andruskó Zoltánnál, aki a piszkos munkát Szabó Tamásra és Miroslav Marčekre bízta. Andruskó és Marček már beismerő vallomást tettek, el is ítélték őket, az előbbit 15 évre, a másikat 23 esztendőre.

A bonyolult helyzetre való tekintettel benne van a pakliban, hogy a "maradék" három vádlott mindegyikét rács mögé ültetik, de az is elképzelhető, hogy Kočnert - de még talán Zsuzsovát is - felmentik. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha ahhoz a jogi alapvetéshez ragaszkodnának a bírók, hogy a kétségek felmerülése esetén a vádlott javára kell dönteni. Szabó Tamás ellen - akire 2018 februárjában, a nagymácsédi gyilkosság napján a sofőr szerep jutott - egy egész sor közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre, ezért az ő felmentése nem valószínű.

Elképzelhető, hogy a bíróságnak újabb bizonyítékokra lenne szüksége, és ismét sort kerítenének a záróbeszédekre. Az, hogy most egy hónappal elhalasztották a döntést, a szakértők szerint nem annyira meglepő, hiszen lehetséges, hogy az ítéleten dolgozó szenátus tagjai augusztusra vakációt terveztek be maguknak.

Nem tudni azt sem, a halasztást megelőző tanácskozáson mi történt, hiszen ezek az egyeztetések titkosak. A bírósági tanácskozás általában úgy zajlik, hogy a szenátus tagjai egyenként előadják, miként értelmezik az ügy egyes körülményeit.

Azt a vád képviselői is elismerik, hogy Kočner ellen közvetlen bizonyítékok szólnak, amiket egyenként kell kiértékelni. Miután a bírói egyeztetésen átveszik a bizonyítékok kiértékelését, a vádlottak bűnösségének mértékét is megtárgyalják, hogy megegyezésre jussanak, ki mekkora büntetést kapjon. Tehát az is lehet, hogy a felsoroltak több pontjában nem született megegyezés, ami miatt aztán elhalasztották a végső döntést. Az is előfordul, hogy az illetékes szenátus elnöke fontosnak tartja, hogy egyhangú döntés szülessen, és amíg ezt nem sikerül elérnie, több időt kér. És még azt sem lehet kizárni, hogy csupán arról van szó, hogy az elnöknek, Ružena Sabovának egyszerűen csak több időre van szüksége arra, hogy írásban összefoglalja a határozatot és annak indoklását, mert az ügy bizonyos részei nagyon összetettek.

A záróbeszédek elhangzása után a bíróságnak három napja van arra, hogy ismertesse a döntését, majd újabb 30 napja arra, hogy arról írásban tájékoztassa az érintetteket. De a bonyolult ügyeknél nem számít rendkívülinek, hogy a bírók nem tudják tartani magukat a menetrendhez.

Az is valószínű, hogy ha a vádlottakat mind elítélik, mindegyikük fellebbezést nyújt be, amit majd a Legfelsőbb Bíróság tárgyal meg. Az ügyész mindhármójuknak 25 éves büntetést szán. Ha ennek a büntetésnek letelik a háromnegyede, azaz 18 és fél év, akkor az elítéltek kérvényezhetik szabadon bocsátásukat. Ebből a 25 - vagy 18,5 évből - már le lehet vonni azt a két esztendőt, amit a vádlottak már a vizsgálati fogságban letöltöttek. Ha a bíróság eleget tenne a kérvényeknek, akkor Kočner 2037-ben 73 évesen szabadulhat, Zsuzsová 62 évesen, és Szabó pedig 58 éves lenne akkor.

Kočner az adócsalás miatt 5 évre leültetett Ladislav Bašternáknak már két éve megírta, hogy miért nyugodt, ha bent tartják a hűvösön. "Én már voltam bent. Igaz, csak egy hónapig, de 12 évvel fenyegettek. És megmondhatom, hogy az egyetlen dolog, ami nyomaszt bent az az, hogy a családod meg tudjon élni és ne kelljen koldulnia. A jó hírnév már úgy is örökre a pics.ban van. 20 évvel ezelőtt nem voltam anyagilag bebiztosítva. Ma már igen, ezért sokkal nyugodtabb vagyok. Higyj nekem, ez így van..."

Ha Kočnert felmentenék, ez azt jelentené, hogy Andruskó szavainak adtak hitelt, aki arról beszélt, hogy nála Zsuzsová rendelte meg a gyilkosságot és nem találtak olyan bizonyítékot, ami a maffialistás nagyvállalkozó ellen szólna. De még

ebben az esetben sem távozhatna a börtönből a minden lében kanál üzletember, mivel a Markíza televízió hamisított váltóinak ügye nincs lezárva.

Idén februárban a bíróság 19 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Kočnert, aki fellebbezést nyújtott be, amit majd a Legfelsőbb Bíróság tárgyal tovább.

Ha a büntetőbíróság nem látja bizonyítottnak, hogy Kočner Zsuzsovát megbízta volna a gyilkosság megrendelésével, mindkettőjüket is felmenthetik a vádak alól. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy elhagyhatná a fogságot, de valószínű, hogy a rendőrség már a kapuban várná őt, hogy letartóztassa az ógyallai expolgármester, Basternák László 2010-ben történt meggyilkolása miatt.

Azt sem lehet kizárni, hogy a bíróság úgy dönt, bizonyos körülmények még nem világosak, és hozhat egy határozatot, hogy a bizonyítási eljárás tovább folytatódjon. Ebben az esetben a bírói szenátus újabb tárgyalási napokat határozhat meg és nem szakadna vége a Kuciak-gyilkosság perének.

(sme.sk)