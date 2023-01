Kočner Bentley-jének eladásából fizették volna ki a vállalkozó cégének milliós tartozását – az árverés viszont elmaradt

A tervek szerint árverésre akarták bocsátani Marian Kočner híres Bentley-jét, amiből a pozsonyi adóhivatal törlesztette volna az egykori vállalkozó egyik cégének, a Správa a inkaso pohľadávok nevű társaság adósságát, ami két évvel ezelőtt több mint 1 millió euró volt. A HN információi szerint viszont a kocsit nem sikerült elárverezni, a cég tartozása pedig azóta megduplázódott.

Fotó: TASR

A rendőrség akkor foglalta le a Bentley-t, amikor a vállalkozó már vizsgálati fogságban volt. A pozsonyi Kolibán találták meg egy garázsban, ami hivatalosan Kočner partneréhez tartozik. Az ügyész már négy évvel ezelőtt indítványozta a vállalkozó járművének elkobozását, ugyanis szerinte bűncselekmény elkövetésekor használták – a vádiratban viszont nem térnek ki részletekre. Az elkobzott tulajdont az állam megtarthatja vagy eladhatja elektronikus árverésen.

A 250 ezer euró értékű Bentley Continental Supersports hivatalosan nem Kočneré volt, hanem papíron egyik cégének, a Správa a inkaso pohľadávok nevű társaságnak a tulajdona. A Finstat portál legfrissebb adatai szerint a vállalat több mint 2 és fél millió euróval tartozik a Pénzügyi Hatóságnak. Amikor a járművet árverésre bocsátották, ez az összeg még csak valamivel több mint 1 millió euró volt. A jármű elárverezéséből törlesztették volna az említett cég tartozásait.

Martina Rybanská, a Pénzügyi Hatóság szóvivője szerint az árverésre végül nem került sor, mivel a szóban forgó jármű továbbra is lefoglaltnak számít egy folyamatban lévő büntetőeljárás keretén belül. A HN szerint a kocsira 2021 óta nem fizették be a kötelező biztosítást, emellett a műszaki engedélye is már lejárt. Az autó jelenleg a belügyminisztériumnál árválkodik.



(hnonline.sk)