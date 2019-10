Kočner börtöntöltelék haverja a smasszerek csókosa lenne? Pénzzel bent bármit elérhet Bašternák

Nem minden börtöntöltelék sorsa egyforma. A Dubnica nad Váhom (Máriatölgyes) településen található fegyintézet legalább két előkelő "vendéggel" dicsekedhet. Ide rakták be márciusban öt esztendőre az adócsaló Ladislav Bašternákot és itt ül a faliújságtenderből ismert Marian Janušek exminiszter is. A benti életről beszélt a Nový Čas lapnak a nevezettek mostanában szabadult rabtársa. Érdekes dolgokat mondott, bár azt sejteni lehetett, hogy a pénz sok mindent megold még a hűvösön is.