Kočner előtt semmi sem volt titok, de a pletyka, hogy ő adta volna a géppisztolyt a pozsonyi maffialeszámoláshoz, az már neki is sok

Az utóbbi időkben szinte az összes nagyobb rendőrségi ügy valamilyen szinten összefügg Marian Kočnerral. Ez érvényes a csütörtöki akciózásra is, amikor a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség őrizetbe vette Dušan Kováčikot, a Különleges Ügyészi Hivatal vezetőjét, valamint Norbert Pakšit, a rendőrség különleges tevékenységet folytató alakulatának igazgatóhelyettesét.

Fotó: tasr

Olyan ügyben kapcsolták le a nevezetteket, amelyikben további gyanúsított - a korábban már vizsglati fogságba helyezett - Ľudovít Makó, a pénzügyőrség bűnügyi részlegének egykori vezetője, valamint František Böhm, aki korábban titkosszolgálat munkatársaként dolgozott. Őket azzal vádolják, hogy együttműködtek a Takáč-bűnbandával. Makónak közben megeredt a nyelve, és együttműködik a rendőrséggel.

Böhm, az exkém nem annyira ismert arc, de annyit kiderített róla az Aktuality hírportál, hogy Kočner mobiljában Fero SIS néven volt elmentve, és a WhatsApp alkalmazáson keresztül százszámra küldözgették egymásnak az üzeneteket. Az egyeztetéseik között szó esett Makóról is, aki akkoriban vámcsalások felgöngyölítéséért felelős hivatalt irányított. A maffialistás Kočner "Fero SIS" Böhmön keresztül feladatokat adott Makónak, - vagy ahogy ők ketten hívták az állami funkcionárust, Lajónak, - anélkül, hogy a főpénzügyőr tudta volna, honnan fúj a szél.

"Szia, Lajónál tudakold meg, mennyi áfát fizetett ez a cég az utolsó évben, havi bontásban. És nem kell tudnia, hogy ez nekem lesz. Köszönöm." - írta Kočner Fero SIS-nek 2017 októberében. Böhm erre csak annyit reagál: "Ok." A minden lében kanál nagyvállalkozó azonban nem érte be ennyivel, kicsit meg is sürgette az ügyet: "Ha lehet, még péntekre. Szerintem csak belepislant a számítógépbe. Nem lenne vele sok munkája."

Másnap kora reggel Böhm már küldhetett is a tárgyalt cég áfafizetéseiről egy képet, mert Kočner nagyon elégedett volt: "Szuper munka. Köszönöm szépen." - nyugtázta a maffialistás személy.

Kočner akkor is irogatott Makóról az intézőjeként működő Böhmnek, amikor felmerült, hogy a pénzügyőr lehetne az országos rendőrfőkapitány helyettese.

"Lajko mikor lép be? A posztjára..." - érdeklődött Kočner 2017 októberében. "És ki megy Lajo helyére?" - firtatta tovább a témát. De aztán az egészből nem lett semmi sem, Makó maradt a pénzügyőrség kötelékében egészen 2020 júniusáig, amíg Eduard Heger pénzügyminiszter nem vonta meg tőle a bizalmát. Az OĽaNO politikusa azt követően lépett, hogy az Aktuality áprilisban egy írást szentelt annak, milyen furcsaságok történnek Makó gímesi birtokán, ahol több - tisztázatlan hátterű - cég is bérleti kapcsolatban állt a hivatalvezetővel.

Visszakanyarodva Böhmre, Fero SIS más jellegű információkat is beszerzett Kočner számára. Például telefonszámok alapján. "Szükségem van a tulajdonosra. Villámgyorsan." - adott egy újabb feladatot 2018 júniusában az extitkosszolgának és már küldött is egy telefonszámot. Böhm válaszolt is, hogy az a szám valószínűleg rendőrségi elérhetőség, de fél órán belül Kočner már meg is kapja a számhoz tartozó nevet és lakcímet. Az ilyen jellegű esemesezgetések két nappal Kočner letartóztatása előttig - azaz 2018. június 26-ig - folytak.

Böhm 2017-ben arról is tájékoztatta Kočnert, milyen pletykákat hallott a 2003-ban kivégzett Ján Takáč maffiózóval kapcsolatban, amihez a gyilkos géppisztolyt állítólag a Kuciak-gyilkosság kitervelésével is vádolt nagyvállalkozó biztosította be. Ezt mendemondának nevezve Kočner elutasította, mondván, akkoriban még nem is ismerte ezt a pletykát terjesztő Piťót, azaz Juraj Ondrejčák maffiózót, aki egy ideje vizsgálati fogságban ül és eddig három gyilkosságot és egy gyilkossági kísérletet ismert be.

Miután ezt kitárgyalták, Böhm hirtelen arra kérte Kočnert, minden töröljön a mobiljából, mert valami "játék" lehet a dolog hátterében.

(Aktuality.sk)