Kočner és Zsuzsová állítólag nem voltak szeretők, csak flörtölgettek egymással

A Kuciak-gyilkosság tárgyalása hétfőn folytatódik, ahol a bűncselekmény elkövetésében közvetítői szerepet vállaló Alena Zsuzsová tesz vallomást.

A komáromi nő szerint Ján Kuciak meggyilkolásának megrendelésére nem volt semmilyen motívuma. "Amire szükségem volt, mindenem megvolt, annyi bevételem mindig akadt" - nyilatkozta a bíróságon Zsuzsová. "Házam volt, autóm, nem volt okom ilyet tenni" - tette hozzá. A gyilkosságot követően a pénzügyi helyzete nem változott, ugyanolyan utazásokat engedett meg magának, mint annak előtte.

Marian Kočnerrel a Facebookon ismerkedtek meg 2012-ben, és a feltételezett főkolompossal flörtként kezdődött a kapcsolata, ami aztán azon a szinten meg is rekedt. A simlis nagyvállalkozó állítólag ki akarta puhatolni, Zsuzsová miként viszonyul hozzá, hogy például nem csak egy számító "aranyásó". Kočner ajánlatokat tett, amikkel felmérte, Zsuzsová mire képes. 2012 júniusában kapott tőle egy Porschét. A bíró érdeklődését felkeltette ez a nagyvonalúság. Meg is kérdezte, milyen okból kapott egy autót? "Tulajdonképpen eladta nekem a kocsit, mert az én ellopott X5-mért a biztosító neki fizetne majd. Zsuzsová tagadja, hogy szeretői viszony lett volna közöttük. "Csupán flört." - lohasztja le a sikamlós részletek iránt érdeklődők érdeklődését. Aztán csak 2 évvel később, 2014-ben találkoztak. "Tolmácsoltam a számára, olaszból és magyarból" telefonon, SMS-eken keresztül, mondta a vádlott, hozzátéve, hogy nem tud válaszolni a kérdésre, hogy ezekért a szolgáltatásokért mennyi pénzt kapott.

2014 óta aztán már rendszeresen találkozgattak. Annál is inkább, hiszen Kočnert érdekelte Zsuzsová lányának modellkedési karrierje. A nő aztán 2018-tól segített kezelni a Na pranieri (Pellengéren) nevezetű online csatornát, amin a vállalkozó számolt be néhány újságíró kétes történetéről. Kommentárokra reagált, emaileket írt az új műsorral összefüggésben. Aztán később a létrehozandó új párt, a Cieľ körül is bábáskodott, konkrétan aláírásokat gyűjtött a beregisztrálás reményében.

Kočner állítólag rendszeresen 1300 eurót küldött a lánya számlájára, és 30 ezer euró tartalékot is a rendelkezésére bocsájtott, ha valami történne Zsuzsovával.

A komáromi nő beszámolt arról is, hogy 2012-2013 között megszólított több személyt, beleértve politikusokat is. "Tolmácsoláshoz kerestem ügyfeleket" - magyarázza. De ez csak 2013-ig tartott, de néhány telefonszám így is nála maradt és némelyikükkel üzeneteket váltott. "5 emberrel. Egy ügyész is volt köztük, René Vanek. Még azelőtt levelezgettünk, hogy a Legfőbb Ügyészségre ment volna dolgozni. 7-8 éve ismertük egymást akkor, mondja Zsuzsová, aki hozzátette, "egy nappal a letartóztatásom előtt is kapcsolatban voltunk".

A bírósági tárgyalás tovább folytatódik, de délben ebédszüntet rendeltek el.

(aktuality.sk)