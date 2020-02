Kočner és Zsuzsová birkáknak tartotta a lejáratni kívánt politikusokat, akiket Győrbe akartak csalni

Hét éve annak, hogy a maffiózó módszerekkel dolgozó nagyvállalkozó Zsuzsovával karöltve összeállítottak egy 41 névből álló listát és Kočner csalija, a komáromi nő annak szentelte az idejét, hogy a Facebookon minél több politikussal felvegye a kapcsolatot, annak érdekében, hogy valami lejárató anyagot tudjon róluk szerezni. Ebben a kétes üzletember is segítségére volt, hiszen a közösségi oldalhoz neki is volt hozzáférése, és Zsuzsová - azaz Ali Ajuška - nevében maga Kočner is irogathatott a kiszemelt politikusoknak. Maguk között ők ezt a 2013 januárjában indított hadműveletet juhok legeltetésének hívták. Zsuzsová a hamis Facebook-profiljáról írt egy csomó politikusnak, mintha csak érdeklődne irántuk. Zsuzsová jelezte is Kočner felé: "Hogy jobban képbe kerülj, mivel az új évben szépen gyarapodik pásztorszállásunk, küldöm a leltárat". Ezen a listán 41 személy szerepelt, az első helyen a Gambinónak nevezett Daniel Lipšic, akit Kočner már régebbről az ellenségének tartott.

Az Ali Ajuška által behálózni szándékozott - rengeteg smeres, néhány SDKÚ-s, KDH-s, SaS-es és hidas - politikusnak fogalma sem lehetett, ki próbál a kegyükbe férkőzni, és ahogy a DenníkN megjegyzi, a jegyzék inkább csak amolyan "vállalkozói terv" lehetett, nem pedig a "befogott birkák" listája.

Hogy a lépre csalt politikusokkal mi volt a terv, nem vitás. Errő szól Kočner Zsuzsovának írt üzenete: Azok a birkák, akikre nincs kompromittáló anyag, azok a francnak se kellenek.

Zsuzsová sokszor lelkesen számolt be partnerének, mennyire működik a dolog: "Kapás van, kapnak a fiúk..lassan le kell töltenem a házszabályt, hogy tudjam, mikor, kinek írhatok" - írta ezt a most a Kuciak-gyilkosság megszervezésével vádolt nő még 2013 márciusában. Erre Kočner visszaírt: "Nem szükséges mindegyiket legeltetni, csak a szükségeseket válogatom ki."

A maffiózóként viselkedő vállalkozó fel is osztotta a politikusokat 1. és 2. osztályúakra, és úgy rendelte, hogy kér 5 első osztályú darabot meg 10 másodosztályút. Ha valami kompromittálót talált Zsuzsová az 1. osztályúak - pártelnökök, miniszterek - közül, az 30 ezer eurót ért Kočnernek, a másodsoztályúak - képviselők, államtitkárok - pedig 10 ezret.

Zsuzsová fel is akart készülni a kompromittáló anyagok legyártására, ezért "fazonigazítást" tervezett be, kicsit hasonlítani is akart azokhoz a fiktív képekhez, amiket a Facebook-oldalán tüntetett fel sajátjaként. El is küldte Kočnernek a listát: "arcfiatalító kúra (biztos, ami biztos), 4 ráncot feltölteni, ajkat, aztán egy női táska, mert ez a beteg nemzet a retikül alapján ítéli meg a nőket, aztán néhány kicsinység, pl. körmök, smink, ez minden...A költségvetés pedig: 3-5 ezer euró arra, hogy rendbeszedjem magamat, és havi 700-1000 euró benzinköltség." Kočner erre rábólintott, és Zsuzsová meg elégedetten megjegyezte: "akkor végre teljes erővel legeltethetek, és intézhetem a találkozókat, mert szinte mindegyikük erre vár és találkozni akar."

A találkozókra Magyarországon akart sort keríteni, Győrben keresett erre megfelelő ingatlant. Hogy mennyi találkozóra került sor és milyen eredménnyel, ebből a kommunikációból nem derül ki. Gyakran halogatta ezeket a randevúkat, amit aztán a kiszemelt bárányok, a potenciális áldozatok időrablásnak tarthattak vagy egyenesen csapdának.

Arról már korábban is írtunk, hogy az utóbbi években több befolyásos személlyel is kommunikált Zsuzsová. Köztük van például René Vanek, az időközben leváltott főügyészhelyettes, Martin Glváč, a parlament azóta lemondott alelnöke, Boris Kollár ellenzéki parlamenti képviselő, a Sme rodina elnöke, Juraj Droba pozsonyi megyefőnök és Andrej Danko házelnök.

