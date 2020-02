Kočner gépében olyan fotó virított, amit Kaliňák sokáig titkolt

A "mi emberünk" megjelöléssel hosszú ideig megúszta a trükkös ügyleteit az azóta adócsalásért öt évre lesittelt Ladislav Bašternák . Nyolc évvel ezelőtt még, amikor a közúti rendőrök lemeszelték a millió eurót érő Bugatti Veyronjával a záróvonalon előzködő befolyásos személyt, a zsaruk felettesénél megszólalt a telefon és huss, már mehetett is tovább a „náš človek“. Nagyhatalmú barátjának köszönhetően Bašternák élt, mint Marci Hevesen. Most egy darabig még marad a hűvösön.

A most már joggal lebörtöntöltelékezhető adócsaló haverjának számított Robert Kaliňák belügyminiszter, és az is elmondható, hogy az ingatlanjában vett lakást Robert Fico is. Kaliňák volt a belügyér, amikor a hatóságok ellenőrizni kezdték Bašternák áfacsalásos ügyeit, amit aztán gyorsan le is állítottak. Ekkortájt történt az, hogy Kaliňák olcsón részesedést szerzett Bašternák azon cégében, amelyik luxusingatlanokat birtokol.

"Bašternák úrral, tudják jól, már hosszú évek óta nem tartom a kapcsolatot" - nyilatkozta a belügyminiszter 2016-ban. Arról nem beszélt Kaliňák, hogy pár évvel korábban még a vállalkozó lagziján is részt vett.

Most erről az eseményről kerültek elő fotók, amelyekre a DenníkN bukkant rá Marian Kočner laptopjában. A számítógépet a rendőrség a Kuciak-gyilkossággal összefüggésben foglalta le.

2012 januárjában járunk, azaz másfél hónappal az előrehozott parlamenti választások előtt, amit még az előző év októberében hagytak jóvá a képviselők. Január második felében házasodott másodjára Bašternák, nem is akárhol, hanem a pozsonyi Prímási palota Tükörtermében, majd az ezt követő murira a Kempinski szállodában került sor. Bašternák azt a Tatiana Bučková vette el, akire aztán a vállalkozó a börtönbe vonulása előtt ráiratta a Slavín alatt található, több millió eurót érő luxusingatlanját.

A lakodalom aránylag szűk körben zajlott, tehát feltételezhető, hogy a szűk családi és baráti kör vett azon részt. Beleértve Kaliňákot is, aki akkor éppen két belügyminiszteri megbízatása (2006-2010 és 2012-2016) közötti életét élte ellenzéki parlamenti képviselőként. A smeres politikus haverja, a szintén exminiszter Ján Počiatek is részt vett ezen az eseményen.

A DenníkN-en megjelentetett, ezen az esküvőn készült felvétel szinte egy lakásszomszédi bulinak is felfogható volt, olyan arcok tűntek fel a vigadalmon. 2012-ben fejezte be az ingatlanfejlesztéssel is foglalkozó Bašternák a Bonaparte lakókomplexumot, ahova ősszel már be is költözött Robert Fico kormányfő. Ugyanebben az ingatlanban vett lakást magának Kočner és Počiatek is.

A lakodalom után másfél hónappal a Smer tarolt a választásokon, 44, 4 százalékot kapott, és 83 mandátummal a zsebében vidáman alakíthatott egymaga kormányt. Belügyminiszterként ennek a kabinetnek is tagja volt Kaliňák, aki aztán Bašternák simlis ügyeivel kapcsolatban "ok, rendben" felkiáltással ott ködösített, ahol csak lehet.

