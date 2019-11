Kočner jobbkeze a fejére gyógyszert szedhetett, azt ajánlotta a családnak, költözzön el

Ha hétfő, akkor Marian Kočner: a bíróságon folytatódik a Markíza televízióval szemben benyújtott váltók ügye. Így volt ez a múlt héten is, meg ma is, amikor a főkolompos Kočner a lányát is beveti a perben. Abban az ügyben, amelyben a zűrös nagyvállalkozót - Pavol Ruskóval együtt - azzal gyanúsítják, hogy értékpapírokat hamisítottak meg, és az alapján 69 millió eurót követelnek a kereskedelmi csatornától. Ez az első nagy bírósági tárgyalássorozat következő állomása, mely során akár 12-től 20 évig terjedő börtön fenyegeti mindkettőjüket.