Kočner jobbkeze pókerarccal tett vallomást, az exfőnöke meg csak meresztgette rá a szemét

Az ügyész számára érthetetlen, hogy valaki - a nagymácsédi kettős gyilkosság megrendelésével is gyanúsított - Kočnerral kommunikál. "Többször összefutottam vele véletlenül a főügyészség épületénél. Ő tiszteletteljesen üdvözölt én meg átmentem a járda másik felére. Ezt akkor is megteszem, ha Dobroslav Trnkával találkozom."

A zűrös nagyvállalkozó egykori jobbkezével, a hatóságokkal együttműködő extitkosügynök Peter Tóthtal kapcsolatban Šanta megjegyezte, kilenc órán keresztül tartott a vallomása, és ezalatt az idő alatt semmi olyat nem állított, ami a korábbi megbízójára nézve kedvező lenne. Arról az ügyész nem óhajtott beszélni, Tóth milyen bizonyítékokkal rukkolt elő a markízás váltók ügyének tárgyalásán. "Ezek nem nyilvános bizonyítékok, nem beszélhetek róluk. Csak annyit jegyezhetek meg, hogy a vád birtokában lévő tényekkel összhangban beszélt."

Az Aktuality azt is firtatta, milyen volt a hangulat a tárgyalóteremben, ahol egy helységben tartózkodott Tóth és az egykori főnöke, Kočner. Šanta úgy véli, közömbös volt a légkör. Tóth pókerarcot vágott. Kočner le sem vette róla a szemét, Tóth viszont a bíróság tagjai és az ügyész felé beszélt. Csak amikor a védelem kért szót, akkor fordult a nagyvállalkozó felé. Incidens azért sem történhetett közöttük, mert biztonsági személyzettel volt tele a terem.

És hogy Tóthnak miért ilyen későn eredt meg a nyelve? Egyszerű a magyarázat, az ügyész egy orvosi hasonlattal tette érthetővé: az influenzát a rosszullét első órájában nem mindjárt antibiotikummal kezeli az ember. De amikor a páciens rájön, hogy ez nem megfázás, hanem torokgyulladás, akkor már szükség van az antibiotikumra. Tehát a többi ügy - beleértve főként a kettős gyilkosság - hatására Tóth rájött, túlcsordult a pohár.

A hamis váltók ügyének kezdetén az ügyész még nem sejtette, hogy ebből az egészből mi kerekedhet ki. Hatalmas lökést adott az egésznek a Threema nevezetű applikációból kinyert kočneri kommunikáció. Erre akkor lerült sor, amikor Tóth a hatóságok rendelkezésére bocsátott néhány, közelebbről nem megnevezett bizonyítékot.

2018 júniusában Šanta a nagyvállalkozó előzetes letartóztatását javasolta, és bízott abba, hogy további vádak is felmerülnek Kočnerral kapcsolatban. Ez aztán így is lett. A kérdésre, vajon nem félt-e attól, hogy el akarják majd tenni láb alól, ahogy tervezték Daniel Lipšic ügyvéddel, illetve Maroš Žilinka és Peter Šufliarsky ügyészekkel kapcsolatban is, azt felelte Ján Šanta: az ügyész nem félhet, ezt az érzést távol kell tartania magától.

