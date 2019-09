Kočner legstabilabb emberének nem nyitrai, hanem dubaji az állandó lakcíme

Az ICJK olyan dokumentumok birtokába került, ami arról szól, hogy a Smerhez közeli Bonul nevezetű őrző-védő vállalat tulajdonosának fia, Norbert Bödör tavaly júliusban Dubajban telepedett le. A nyitrai vállalkozó három évre szóló vízumot kapott mint a Segment International Consultancy társaság befektető alkalmazottja. Az állandó lakcíme szerint a Kempinski Residencesben lakik, ami a Dubajhoz tartozó Palma nevezetű mestreséges szigeten található. Bödör erre a kéglire pont egy hónappal azt követően csapott le, hogy Marián Kočnert - igaz, akkor még "csak" a markízás váltóhamisítási ügye miatt - letartóztatták.

Az ICJK megszerezte a bérleti szerződést is, amiből kiderül, hogy Bödör a luxuslakást augusztól számítva egy évre bérelte ki, amiért közel 44 ezer eurót perkált le. Az oknyomozó központ munkatársai megkérdezték a nyitrai vállalkozót, miért változtatta meg tavaly az állandó lakcímét, de válasz erre a felvetésre még nem érkezett.

Az említett Bonul cég karácsonyi akcióinak gyakori résztvevője volt a Smer vezetője, a bukott kormányfő, Robert Fico is. Miroslav Bödört a sajtóban úgy könyvelték el, mint aki a legerősebb kormánypárt egyik befolyásos oligarchája. Fiának, Norbert Bödörnek a Marian Kočnerrel folytatott kommunikációjából az derült ki, mintha a rendőrség egy rejtélyes "tisztviselője" lett volna, hiszen amiről tudni szeretett volna, gyakorlatilag azonnal kapott információt, és befolyásolni is tudott eljárásokat. Ismert az is, hogy szegről-végről rokona Tibor Gašpar korábbi országos rendőrkapitánynak.

Peter Tóth egykori SIS-ügynök arról beszélt a rendőrségen, hogy Norbert Bödör közvetítő szerepet játszhatott az újságírók megfigyelésében Marián Kočner megbízására, konkrétan a technikai és az anyagi hátteret biztosította. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) őrizetbe akarta venni az ismert nyitrai vállalkozót Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásával kapcsolatban, Bödör azonban önként jelentkezett a rendőrségen még mielőtt előállították volna.

Idevágó fejlemény, hogy a Speciális Ügyészi Hivatal pénteken délután kijelentette, az ICJK információit nem fogja kommentálni.

Megszólalt Bödör ügyvéde is a témában. Adrián Kucek szerint ügyfele a jövőben is elérhető lesz a szlovákiai hatóságok számára, nincs semmilyen ok azt feltételezni, hogy kerülné a kapcsolattartást a bűnüldöző szervekkel.

