Kočner: "Nem vagyok szent, de gyilkos sem vagyok!"

A Kuciak-per július 31-i tárgyalási napján az ügyvédek után a vádlottak is megtartják záróbeszédüket. A bazini (Pezinok) Specializált Büntetőbíróságon zajló eljárás ezzel a végéhez ér, augusztus 5-én várható az ítélet.

Marián Kočner - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

"Ján Kuciak engem egyáltalán semmilyen módon nem zavart"

- szögezte le záróbeszéde kezdéseként Marián Kočner. Szerinte Kuciak cikkei semmilyen veszélyt nem jelentettek rá - például a Donovaly-i telek- és hotelügyletei kapcsán írt sorozat alapján nyomozás indult, de Kočner ellen abban az ügyben máig nem emeltek vádat. Úgy véli, Kuciak anyagai egyáltalán nem tűntek ki azok közül, amiket a SME, a Denník N, vagy a Nový čas jelentetett meg róla. "Ján Kuciak biztosan nem tűnt ki az átlagból, sőt, alattuk volt"

Kočner cáfolta, ami az ügyész záróbeszédében korábban elhangzott, hogy nem találkozott Zsuzsovával nyilvános helyen. Azt mondja, ez hülyeség, Zsuzsovával Bacsfán és Donovalyn is találkozott, a családja is tudott a nőről, sőt, korábban egy étteremben is lefotózták őket. A vádlott tagadta azt is, hogy az ellene valló Peter Tóthtal üzleti partnerek volnának, szerinte ez nem igaz.

"Kedden ez az őrült esemény rázza meg Szlovákiát, én meg utána bemegyek a bankba, hogy kivegyek a széfből 50 ezer eurót?" - tette fel a kérdést Kočner. Szerinte ez képtelenség, hiszen saját magát keverte volna gyanúba.

Manipulálták a Threemát

A vádlott azt mondja, nincs minden rendben a Threema-beszélgetéseivel sem. Az archivált online csevegés egy része a saját bevallása szerint is valódi, azonban van, ami hiányzik belőle, és van, amit hozzátettek. Szerinte még azelőtt manipulálhattak a telefonjával, hogy azt a szlovák hatóságok elküldték az Europol szakértőinek.

"A károsultak képviselőinek záróbeszédei közben úgy éreztem magam, mint egy ezoterikus szeánszon" - minősítette a Kuciakékat és Kušnírovát képviselő Roman Kvasnica és Daniel Lipšic teljesítményét Kočner. Úgy érzi, összeesküdtek ellene.

"Nem vagyok szent, de gyilkos sem vagyok. És biztosan nem vagyok egy hülye, aki nem tudatosítja, mit okoz egy újságíró meggyilkolása"

- érvel ártatlansága mellett.

Záróbeszéde végén egy felmérést ismertetett a bírósággal, ami szerint Szlovákiában nagyon alacsony a lakosság bizalma az újságírók iránt, csupán 28 százalékos.

"Hiszem, hogy a politika és a média a tárgyalótermen kívül marad, és bízom abban, hogy a bíróság a megkérdőjelezhetetlen tények és bizonyítékok alapján ítélkezik majd"

- hangzottak Kočner utolsó szavai a Kuciak-peren.

(db)