Kočner szerint csak egy művész mondhat olyat, hogy több újságírót is ki akart volna nyiratni

Marian Kočner olyan részletesen próbálja cáfolni testvére korábbi nyilatkozatait, hogy abba a bíróság belefáradt. Ismét szünetet rendeltek el a Kuciak-gyilkosság májusi tárgyalásának első napján.

Fotó: tasr

Ahogy arról már beszámoltunk, a Kuciak-gyilkosság hétfői tárgyalási napján megjelent a vádlott testvére, Ivan Kočner is, de elutasította a vallomástételt. Ahhoz viszont hozzájárult, hogy a bíróságon felolvassák azt a nyilatkozatát, amit a tárgyalás előkészítő szakaszában tett. Ezt követően a DenníkN-nek adott korábbi interjúját is felolvasták. Ebben szerepelt az is, amikor egy családi ünnepségről beszélt Ivan, ahol testvére, Marian az újságírókról ejtett el durva megjegyzéseket. Ekkor hangzott el az is idősebb Kočner szájából, hogy

"el kell tenni láb alól egy újságírót, és aztán még egyet és akkor aztán nyugalom lesz".

Marian Kočner szerint testvére mindent, ami körülötte zajlik, saját káraként él meg. "A különbség köztem és a testvérem között az, hogy én leellenőrizhető tényeket közlök. Ha azt mondom 5, akkor az azt jelenti, öt. Testvérem művész, ő nem azt mondja öt, hanem azt, hogy 2 és 7 közötti szám. Úgy véli, Ivan öccsének a gondolkodását a sajtó befolyásolja. "A tanú az összes rólam szóló értesülést a sajtóból szerzett".

(aktuality.sk)