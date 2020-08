Kočner ügyeit piszkálni azt jelenti, hogy még Mexikóban is retteghet a mečiari titkosszolgálatok atyaúristene

A két és fél évvel ezelőtti Kuciak-gyilkosság kivizsgálása, valamint a Marian Kočnerrel bratyizó bírók viharos "begyűjtése" új színben tünteti fel Szlovákia egyik legelvetemültebb politikai gengszterségét. Arról a legmagasabb körök által vezényelt, 1995-ben történt emberrablásról van szó, aminek során a titikosszolgálat emberei az akkori államfő fiát elkábítva egy autó csomagtartójában átfurikázták a szomszédos Ausztriába, annak érdekében, hogy az akkori miniszterelnök borsot törjön az ellenlábasa, az elnök orra alá…

Fotó: TASR

Ifjabb Michal Kováč elrablásának ügye a mai napig nincs lezárva, annak ellenére sem, hogy a parlament már 2017-ben eltörölte Vladimír Mečiar azon amnesztiáit, amelyekkel az akkori kormányfő még 1998-ban, azaz három esztendővel a nemzetközi szálakkal tarkított bűncselekmény elkövetését követően kivizsgálhatatlanná tette az egész ügyet. A most előbukkant információk szerint a 25 évvel ezelőtti emberrablás fő gyanúsítottjának, a titkosszolgálatok egykori vezetőjének, Ivan Lexának jó kapcsolatai lehettek az üggyel foglalkozó bírókkal.

A kérdés illetékes bírói a Pozsonyi III. Járásbíróság korábbi vezetői, Richard Molnár és Dávid Lindtner, akiket a Vihar elnevezésű rendőrségi akcióban kapcsoltak le még márciusban.

Lexának az említett bíróságon összesen 13 ügye volt azzal összefüggésben, hogy ő állt a titkosszolgálatok élén 1995 és 1998 között, de mindegyik perben felmentették őt.

A most vizsgálati fogságban ülő Molnár elnökölte azt a bírósági szenátust is, amelyik 2001-ben úgy döntött, hogy a Mečiar-féle amnesztiára tekintettel beszüntette az eljárást a volt titokügyi góré ellen. Majd eltelt pár év, és 2017-ben a szlovák parlament egy alkotmánytörvénnyel eltörölte Mečiar közkegyelemi rendeletét és az ügy kivizsgálása elől elhárult az akadály. Ekkor már Lindtner vezette az említett bíróságot, aki akkor ki is fejtette, hogy a törvényhozás lépése ellentétes lehet az európai joggal. Éppen ezzel az érveléssel élt Lexa jogi védelme is.

Majd a járásbíróság két év szöszmötölés után beszüntette a büntetőeljárást a szlovák titkosszolgálat korábbi vezetőjével szemben, és az eljárást tavaly az Európai Unió Bírósága elé terjesztette.

A Kočner-féle titkosított - threemás - kommunikáción keresztül a Sme lap rábukkant egy a témába vágó részletre is, aminek a megértéséhez hasznos adalék az is, hogy a Kuciak-gyilkosság kitervelésével vádolt maffialistás vállalkozó ügyvéde, Marek Para Ivan Lexa ügyét is képviselte. Para egy 2018-as keltezésű üzenetben beszámolt Kočnernak arról, hogy beszélt Molnárral, és kiderült számára, hogy ő meg Lexával tartja a kapcsolatot. Molnárról annyit érdemes tudni, hogy a 2006-ban hatalomra került Smer-HZDS-SNS kormány idején kezdett felfelé ívelni a szakmai pályafutása és a rosszemlékű igazságügyi miniszter, Štefan Harabin nevezte ki őt a járásbíróság élére. Majd 2000-ben, az új választásokat követően az Iveta Radičová vezette kormány igazságügyi minisztere, Lucia Žitňanská 2011-ben menesztette Molnárt ebből a pozíciójából.

A Sme kereste Parát, nyilatkozzon az említett üzenetével kapcsolatban, de az ügyvéd mindenféle megkeresés elől elzárkózott.

Para nem csupán Lexa és Kočner ügyeit próbálja simítgatni, ő képviselte a bíróságon az 1997-ben meggyilkolt pozsonyi maffiavezér, Miroslav Sýkora embereit is. Éppen Sýkoráról feltételezik, hogy a titkosszolgálat megrendelésére ő állhatott az ifjabb Kováč elrablásának ügyével összefüggő, 1996-os Remiáš-gyilkosság mögött is. Likvidálásáig Robert Remiáš az emberrablás koronatanújával, Fegyveres Oszkárral tartotta a kapcsolatot, aki már akkor arról vallott, hogy az egész rablás Lexa műve.

A már említett Vihar nevezetű ügyben Molnárt azzal gyanúsítják, hogy a kapcsolatain keresztül olyan emberek bírósági ítéleteit "menedzselte", akik a szívességet bőkezűen meghálálták. A Vihar koronatanúja, a hatóságokkal együttműködő Vladimír Sklenka azt nyilatkozta Molnárral kapcsolatban, hogy ő a csődeljárási maffiával összefüggésbe hozott Zoroslav Kollár embere volt.

Lexa bírósági kapcsolatairól az – emberrablásban szintén érintett – egykori SIS-es Ľuboš Kosík is tudja a magáét. Kosík több alkalommal részt vett olyan találkozókon, ahol az említett három férfi is jelen volt. Ezek a találkák szerinte baráti légkörben zajlottak, mindenki mindenkivel tegeződött. A korábban a titkosszolgálatoknál dolgozó személy, - aki egy időre eltűnt a szlovák rendőrség látóköréből, majd három évvel ezelőtt Maliban fogták el - Lexa köreihez tartozott, majd szakított "főnökével".

2017-ben Kosík telefonon keresztül interjút adott a Sme lapnak, amelyben felvázolta, hogyan is történt az emberrablás 1995-ben, melynek ő is részese volt. Arról is beszélt, a titkosszolgálat miként akarta likvidálni Fegyverest, aki akkor Svájcban tartózkodott. A szlovák hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a még mindig Maliban tartózkodó férfit.

Lindtner, aki Molnárral ellentétben szabadlábon védekezik, Kočnerral rendszeresen egyeztetett mindenféle zűrös ügyekről. A bírói funkciójából eltanácsolt férfi ügyvédi karrierbe kezdett, de a kamara felfüggesztette a tevékenységét. Lindtner még fiatal ügyészként, 2004-ben Lexa javára döntött egy a titkosszolgálati fegyverek likvidálásával kapcsolatos ügyben, amit akkor Dobroslav Trnka, Kočner pincsikutyájaként viselkedő főügyész nagyban támogatott.

A Sme arról is beszámolt 2004-ben, hogy Lindtner baráti körébe tartozik Lexa egy másik ügyvédje is, egy bizonyos Svatozár Chabada. Lindtner ezt nem is tagadja, mondván, Szlovákia túl kicsi ország, ezért a jogász szakmában mindenki mindenkit ismer. Ez a Chabada jelenleg a Pozsony II. Járásbíróságának a vezetője, a felesége pedig nem más, mint a populista baloldal vesztésre álló vezetőjének, Robert Ficónak a testvére, aki ügyészként dolgozik.

Lexa jelenleg vállalkozóként tengeti az életét, Szlovákia és Mexikó között ingázik, és a családjához tartozik egyebek mellett a fővárosi Tatra hotel is.

Kočner is jó kapcsolatokat ápolt Lexával. Erről szólt a Threema alkalmazáson keresztül Alena Zsuzsovának, a Kuciak-gyilkosság miatt szintén előzetesben ülő komáromi nőnek írt üzenete is még 2018-ban, amikor megrendült a kormány helyzete és a nagyvállalkozó Marian Kotleba támogatását akarta kibulizni Robert Fico kabinetje számára. Kočner jelezte Zsuzsovának hogy találkozni fog Lexával és Ján Cuper ügyvéddel. "Cuper Kotleba legfőbb bizalmasa, Lexa irányítja Cupert, én pedig Lexát" - hencegett a komáromi kitartottjának a maffialistás üzletember.

Lexával összefüggésben Kočner a szintén rács mögé került Norbert Bödörnek is irogatott. Ez még 2017-ben történt, amikor eltörölték a mečiari amnesztiákat, ami miatt Lexa dühöngött.

"Természetesen morog a Smerre, de én ezt az amnesztia eltörlést kihasználom, mert ettől Lexa úgy fél, mint az ördög a szenteltvíztől. Ha Monika miniszter lenne, sokkal jobban végződne számára az ügy, mint ha Lipstein irányítaná a minisztériumot" – írta Kočner a nyitrai vállalkozónak. Hogy ki lehetett Monika, szinte mindenki tudja, ő volt az igazságügyi minisztérium államtitkára, akit a nagyvállalkozó csak majmocskának nevezett az üzeneteiben, és aki azóta szintén vizsgálati fogságban ül. Lipsteinnek meg Daniel Lipšicet hívta Kočner, nem függetlenül attól, hogy nem szimpatizált az egykori igazág- és belügyminiszterrel.

Lexa esetében "életfogytiglani büntetésről van szó, és ő tudja ezt" - nyugtázta akkor a helyzetet Marian Kočner, aki már egy ideje - 2018 júniusától - szintén a hűvösön tengeti az életét, az úgynevezett Markiza-váltók hamisítása miatt. A bazini Speciális Büntetőbíróság februárban bűnösnek találta Marian Kočnert és - nem jogerősen - 19 évre ítélte társával, Pavol Ruskóval együtt.

Ami meg a Kuciak-gyilkosság ügyét illeti, a büntetőbíróság szenátusának elnöke elnapolta az eredetileg augusztus 5-re kitűzött ítélethirdetés időpontját, mivel a szenátus folytatta az egyeztetést. A tárgyalást szeptember 3-ra tűzték ki.



(Sme/para)