Kočner újra bíróságon – Ján Kuciak édesapja és a szeredi drogmaffia egy tagja is ellene vallhat

Ezen a héten a bazini Specializált Büntetőbíróságon folytatódik a Kuciak-ügy, valamint az ügyészek tervezett meggyilkolási ügyének a tárgyalása. A keddi tárgyalónapon Jozef Kuciakot, a meggyilkolt Ján Kuciak édesapját hallgatják meg – írja az Aktuality.

Fotó: TASR

A Specializált Büntetőbíróság azt követően vonta össze a két ügyet, hogy fokozatosan kiderült, mindkettőben ugyanazok a vádlottak tűnnek fel, az események pedig kölcsönösen kiegészítik egymást. A vád szerint Marian Kočner volt a megrendelő, Alena Zsuzsová pedig az összekötője – mindketten ártatlannak vallják magukat.

Az ügyészek tervezett megöléséhez köze lehetett Szabó Tamásnak is, akit Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásáért már jogerősen elítéltek. Legutóbb pedig bűnösnek vallotta magát az ügyészekkel kapcsolatos ügyben is, így az esetében már nincs szükség bizonyításra, már csak a büntetésének mértéke kérdéses. A vádlottak sorát gyarapítja továbbá Dušan Kracina és Darko Dragić is.

A tárgyalásokon ezúttal sem lesz ott Kočner ügyvédje, Marek Para, akit a Legfelsőbb Bíróság nemrég vizsgálati fogságba helyezett. A maffialistás vállalkozót így újfent Vladimír Menich képviseli majd.

A keddi tárgyalónapra a bíróság Jozef Kuciakot, a meggyilkolt újságíró édesapját idézte be. A tárgyalások a hét többi napján is folytatódni fognak, ezeken a már jogerősen elítélt Andruskó Zotánt és Miroslav Marčeket hallgatják meg. Szintén tanúként idézték be Iľja Weisst, a szeredi drogmaffia egy tagját, aki az őrizetbe vételét követően meglepő módon Maroš Žilinka tervezett megölésének körülményeiről kezdett beszélni. Az ő vallomásának köszönhetően jutott el a rendőrség Dušan Kracina és Darko Dragić meggyanúsításához.

A legutóbbi májusi tárgyaláson az a három ügyész szólalt fel, akiknek a vád szerint a likvidálását tervezték.



(Aktuality.sk)