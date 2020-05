Kočner üzenetei most már egy alkotmánybírót is megbuktattak – lemondott Mojmír Mamojka!

Az egykori smeres parlamenti képviselő, Mojmír Mamojka önként lemondott alkotmánybírói tisztségéről.

Mojmír Mamojka (Fotó: SITA-archív)

A Denník N számára ezt egy alkotmánybírósági forrás erősítette meg, miközben az Alkotmánybíróság plénuma éppen ülésezik. Nem sokkal később a hírt megerősítette Martina Ferencová, az Alkotmánybíróság szóvivője is, Ivan Fiačan elnök 14.30-kor tart sajtótájékoztatót az ügyben. Mamojka a szóvivő szavai szerint a plénumon jelentette be lemondását.

A múlt héten írtunk róla, hogy Marian Kočner újabban nyilvánosságra került Threema-üzeneteiből az derült ki, hogy a pillanatnyilag vizsgálati fogságban ülő, de a váltóhamisításért már első fokon 19 évre ítélt vállalkozó néhány nappal 2018 júniusi őrizetbe vétele előtt találkozni készült Mojmír Mamojkával.

Kočner a barátnőjével, Miriam Hatinovával váltott üzenetek utalnak rá, hogy konkrét időpontra érkezne Mamojka házához, és neki kellene elvinnie, mert nem mehet a saját kocsijával egy alkotmánybíróhoz.

Az alkotmánybíró most azt követően mondott le, hogy Ivan Fiačan, az Alkotmánybíróság elnöke hivatalosan is választ kapott a biztonsági szervektől a Marian Kočnerhez fűződő viszonyával kapcsolatos információk terén - tudta meg a Denník N. A portál információ szerint leginkább az rontott Mamojka helyzetén, amit a SIS-től tudott meg, miután annak igazgatói posztját már a Sme rodina jelöltje, Vladimír Pčolinský foglalta el.

A SIS a Denník N szerint megerősítette Fiačannak, hogy valóban rögzítettek valamilyen viszonyt Mamojka és Kočner között 2018 júniusában.

Az alkotmánybíró neve már többször is felmerült Kočnerrel összefüggésben, például az ő neve szerepelt azokon a cédulákon is, amiket a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is vádolt üzletember a rácsok mögül juttatott ki.

Az idei év elején az egykori SIS-ügynök, Peter Tóth a bíróságon azt vallotta, hogy a maffiózó-vállalkozó megbízásából egy küldeménnyel látogatta meg az alkotmánybírót a magyarbéli házában. Ez akkor történt, amikor Kočner 2018 őszén egy alkotmányos panasz révén megpróbált kiszabadulni a börtönből, ahol akkor már pár hónapja ült a markízás váltók ügye miatt.

Mamojka azonban korábban azt állította, hogy sosem találkozott személyesen Tóthtal, Kočnerrel pedig évek óta nem látták egymást.

(Denník N)