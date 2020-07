"Kočneres" lehet a Bödört vasárnap szélnek eresztő bíró, és az intézkedő ügyész tutyimutyi volt

Ahogy arról írtunk, a besztercebányai Specializált Büntetőbíróság vasárnap este úgy döntött, hogy nem kell vizsgálati fogságba helyezni Norbert Bödört, a Marian Kočner partijába tartozó hírhedt nyitrai üzletembert. Most az Aktuality arról számolt be, hogy a rendőrség külön kérte az illetékes ügyészt, emeljen kifogást a kérdésről döntő Michal Truban bíróval szemben, hogy ne ő hozzon ítéletet Bödörről.

Fotó: tasr

A március eleje óta kipattant Állattenyésztő (Dobytkár) fedőnevű ügyről van szó, ami arról szól, hogy befolyásos emberek uniós támogatásokat nyúlhattak le szervezett, és eddig 10 millió euró kenőpénzt azonosítottak be a rendőrök.

Az Állettenyésztő üggyel foglalkozó rendőrök azt kérték az ügyésztől, hogy emeljen kifogást az intézkedő bíróval, Trubannal szemben. A döntéskor azonban az illetékes ügyész nem volt jelen, az őt helyettesítő ügyeletes ügyész meg fütyült a nyomozó indítványára. A rendőrségi kifogás részletei nem ismertek, de Truban neve már annál inkább ismerős lehet. Az Állattenyésztő ügyben a gyanúsítottak között szerepel Ľubomír Partika, aki az Agrárkifizető Ügynökség egyik korábbi elöljárója.

Erről a Partikáról azt tudni, ő volt az, aki támogatásban részesítette a Truban családjához köthető Altmayer panziót, ami a Selmecbánya mellett található Štiavnické Bane településen található. És ez nem minden. Truban nevét Marian Kočner jobbkeze, Peter Tóth is előhúzta a Kuciak-gyilkosság tárgyalásán. Amikor Kočner már előzetesben ült, a börtönből küldözgetett cetlikben adott utasításokat, ki mit tegyen az ő kiszabadulása érdekében. Az egyik ilyen cetlin szerepelt Michal T. neve is, aki valószínűleg a most Bödörről is döntő Truban lehetett, legalábbis Tóth szerint. Truban akkor tagadta Tóth vádjait.

Csak a tisztánlátás kedvéért jegyezzük meg, ennek a Trubannak nincsen köze a Progresívne Slovensko korábbi elnökéhez, aki szintén Michal.

(aktuality/para)