Kočnernak a Kuciak-gyilkosság után is újabb csaláson járt az esze

A Threema nevezetű alkalmazásból nyert információk szerint Kočnerék tavaly kora tavasszal egy csalást terveztek, amihez szükségük volt egy strómanra, azaz egy "fehér ló"-ra, akire ráiratnának egy céget. A tervek alapján ebből a vállalkozásból pénzt szerettek volna kisajtolni, amihez hamis igazolványok is kellettek.

A tranzakció hozzávalói tehát: egy útlevél és egy vezetői jogosítvány, meg egy jóvágású hajléktalan, akinek se kutyája, se macskája, hogy aztán minél egyszerűbb legyen tőle megszabadulni. Mindezen beszerzési feladatok a hírhedt vállalkozó társára, Zsuzsovára hárultak. Kettejük egyeztetéséből kiderül, már korábban is hajkurásztak hasonló hamisítványokat. Erre enged következtetni az beszélgetésük azon része, amikor a komáromi hölgy - aki Ján Kuciak és menyasszonya megölésének ügyében jelenleg előzetes letartóztatásban van - azt jelezte Kočnernek a jelzett dokumentumok beszerzési árával összefüggésben, hogy "Nem is tudom, talán annyi lesz, mint a legutóbb is. 10-be kerülnek, de szerintem nekem megcsinálják 7-ért is. Megpróbálom 5-ért. És aztán minden további ügylet 300 lesz 500 helyett."

De gondok is akadtak a nagy tervvel kapcsolatban. Zsuzsová jelezte partnerének, hogy a kiválasztott "ló" eltűnt vagy fél éve és senki sem hallott felőle. De ez nem is akkora baj, mert rögtön közölte Kočnerrel, van egy másik arc is, akit fel lehet használni a névleges tranzakcióhoz.

Kočner, aki - a Markíza TV váltóhamisítási ügye miatt - 2018 júniusától szintén előzetesben vár a sorsára, nem volt repes az örömtől ami a hamisítványok árjegyzékét illeti. Még az is megfordult a fejében, hogy mással működik együtt a végrehajtásban. "Magasabb garanciák és alacsonyabb árak" - írta Zsuzsovának, aki rögtön védekezni kezdett, hogy neki ebből az egészből egy cent haszna sem származik.

