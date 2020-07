Kočnernak volt egy vetélytársa, aki szintén beszállt a bírók megkenésébe

A Legfelsőbb Bíróság betekintést engedett a DenníkN-nek a múlt heti döntésébe, mivel indokolta a testület, hogy a márciusban fülön csípett Richard Molnár bíró a rácsok mögött maradjon.

Fotó: tasr

A bíróságnak azt kell tükrözni, hogy meg akar szabadulni a becstelen, tisztességtelen, korrumpált bíróktól - írta a a határozatot meghozó bírói szenátus elnöke. Ez egy rendszertszintű korupciós ügy és a talárt viselő intézőembereknek nem lehet keresnivalója a bíróságokon. - áll abban az anyagban, amelyhez hozzáférhetett a hírportál. A Legfelsőbb Bíróság a múlt héten érvénytelenítette a Speciális Büntetőbíróság döntését, aminek értelmében szabadon engedték volna Richard Molnárt. Ezt a bírót, több kollégájával együtt még márciusban kapcsolták le a hatóságok. Aztán eltelt pár nap, és kiderült, a korábbi igazságügyi államtitkár, a "majmocskás" Monika Jankovská, Zuzana Maruniaková, Denisa Cviková, Eugen Palášthy és Richard Molnár az az ötösfogat, akik a hűvösről követhetik az ellenük indított eljárást.

Az ügyben kulcsfontosságú szerepe van Vladimír Sklenka bírónak, aki együttműködik a hatóságokkal és részletesen beszámolt arról,Marian Kočner miképpen hálózta be a bírókat. Molnár ellen is Sklenka vallott, aki elmondta, miként próbálta munkáját befolyásolni a nevezett bíró, aki pedig Zoroslav Kollár nevezetű vállalkozó utasításait követte. Amikor Sklenkát Molnár megkörnyékezte, a hatóságokkal most már együttműködő bíró azonnal jelentette az esetet Kočnernak. Kočner és Zoroslav Kollár szinte versenyeztek abban, ki melyik bírót keni meg jobban.

(denníkn)