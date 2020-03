Kočnert fosszák meg vagyonától! Ezt követeli az illetékes ügyész

Még február végén a bíróság 19 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Marian Kočnert és Pavol Ruskót is az úgynevezett Markiza-váltók hamisítása miatt. Ez a döntése egyelőre nem jogerős, mert az elítéltek fellebbezést nyújtottak be. Most kiderült, ugyanezt tette a Speciális Ügyészség ügyésze is, Kočner vagyonelkobzását követelve.