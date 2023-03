Kočnert idéző szavakkal fenyegetett meg egy újságírónőt az egykori SIS-ügynök, Peter Tóth

Kettőtől hat évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti Peter Tóth egykori SIS-ügynököt, amiért durván megfenyegetett egy riporternőt - írja a SME.

Peter Tóth (Fotó: TASR)

Tóth arról vált ismertté, hogy Marian Kočner megbízásából további személyekkel újságírókat figyelt meg. A Kuciak-perben aztán a maffialistás vállalkozó ellen vallott, legutóbb viszont már úgy vitték őt be a rendőrök a tárgyalásra, ezt követően pedig a vallomástételt is megtagadta. Most nem tanúként, hanem vádlottként áll majd bíróság elé.

A jelenlegi ügy egy újságírónő, Jana Teleki megfélemlítéséről szól. Egy 2021 márciusában végbemenő telefonbeszélgetés azt bizonyítja, hogy az egykori SIS-ügynök ugyanolyan stílusban beszélt az azóta elhunyt riporternővel, mint Kočner Ján Kuciakkal 2017-ben.

„Mostantól fogva a gyerekeiddel fogok foglalkozni, a papagájoddal, a férjeddel, mindenkivel...” – mondta Tóth Telekinek a két évvel ezelőtti telefonbeszélgetésben. A férfi röviddel este nyolc óra előtt hívta fel az újságírónőt, és nyomást gyakorolt rá, hogy módosítsa a cikket, amiben őt is megemlítette.

„Mostantól kezdve nem leszel biztonságban az utcán, senki sem, aki kedves számodra, senki... Még egyszer elferdíted a szavaim, belevágok egy vasrudat a seggedbe, a p*csádba, és úgy megforgatom, hogy összesz *rod magad” – mondta Tóth, majd hozzátette, hogy ha még egyszer a szájára veszi a fiát, akkor nem segíthet rajta sem Kočner, sem Marek Para ügyvéd, sem a NAKA.

Teleki rögzítette az egész beszélgetést, majd annak végeztével szólt a szomszédos szobában lévő férjének. Még aznap este értesítették Štefan Neszméry ügyvédet, és feljelentést tettek Tóth ellen. Az elkövetkező hónapokban elkezdődött a nyomozás, Teleki vallomást tett, tavaly márciusban viszont súlyos betegségben elhunyt. Vallomásában azt mondta, meg van róla győződve, hogy a telefonbeszélgetés után rosszabbodott az állapota.

Az ügy néhány héttel ezelőtt került a Nyitrai Járásbíróság asztalára. A bíró egyszerűsítve, főtárgyalás nélkül akarta elrendezni a dolgot, ezért büntetőparancsot adott ki, amiben az egyértelmű bizonyítékok mellett Tóthot bűnösnek találta, és kétéves feltételes szabadságvesztésre ítélte. Csakhogy Tóth és Teleki férje is fellebbezést nyújtott be, így az üggyel kapcsolatban mégiscsak sor kerül tárgyalásra. Ezt március 31-re írták ki.

A SME információi szerint Tóth az előkészítő eljárás során tagadott mindent, és próbálta meggyőzni a nyomozót, miszerint ő nem telefonált Telekivel. Állítása szerint gyakran kölcsönadta másoknak is a mobiltelefonját, így szerinte nem kizárt, hogy a beszélgetést valaki más folytatta le. Ugyanakkor a kihallgatás során sem kímélte a riporternőt, pszichológiai esetnek nevezte, aki Kočner szolgálatában áll.



(SME)