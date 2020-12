Kódolva van a káosz a PCR-tesztelés rendszerében Dunaszerdahelyen, és most ezt ovis gyermekek tapasztalhatták meg a szüleikkel

Értelemszerűen szükség van a PCR-tesztekre, és nyilván egész ovis/sulis csoportokat/osztályokat is le kell tesztelni, de ha ennek rendszere úgy épül fel, ahogy többek között Dunaszerdahelyen, akkor ott előbb-vagy utóbb káosz keletkezik. Nyilván ez nem csak Dunaszerdahelyre érvényes, de most itt szolgáltatott az élet egy példát erre.

Helyszíni olvasói felvételek

Óvodás gyermekek szülei számoltak be portálunknak a dunaszerdahelyi kórház kisebbik parkolójában tavasz óta működő PCR-mintavételi helyszínen kedden szerzett kellemetlen tapasztalataikról.

„Több mint másfél órája állunk kint a hidegben és még nem kerültünk sorra. Hangsúlyozom, hogy mások is 3-4-5 éves gyerekekkel sorakoznak, miközben mindenkit időre rendeltek, és ez azért egy kicsit felháborító” – nyilatkozta a Paraméternek egy anyuka, egy apuka pedig ugyancsak azt mondta, hogy másfél órát sorakoztak kislányával a szélben, esőben, mire sorra kerültek.

A tesztelési helyszínen a kórház alkalmazottai veszik le a mintákat munkanapokon 7.30 és 11 óra között. Mint azt Vörös Teréztől, a Regionális Közegészségügyi Hivatal epidemiológiai osztályának vezetőjétől korábban megtudtuk, a PCR-tesztelésre utalható személyek száma véges, pillanatnyilag 230. Október közepén a kapacitás még csupán 120 volt, október végén növelték meg 165-re, majd november közepén 230-ra, azzal együtt, hogy szombaton is végeznek PCR-tesztelést, akkorra legfeljebb 120 személyt rendelhetnek be.

Tehát pillanatnyilag mintegy 3 és fél óra áll rendelkezésre, hogy adott esetben akár 230 berendelt személy adatait és a számára kiállított vonalkódot leellenőrizzék, majd elvégezzék rajta a tesztet. Ez 210 perc, ennek megfelelően tulajdonképpen percenként rendelik be az embereket.

Bock Sylviától, a kórház igazgatójától kedden megtudtuk, előfordul, hogy a kapacitás nem teljes, vannak napok, hogy csupán 170 embert tesztelnek, és olyan is volt, hogy fél órával hamarabb zárt a tesztpont, mert addigra mindenkivel végeztek. Ugyanakkor az is megszokott, hogy egy adott percre több személyt is berendelnek.

„Ezt sajnos nem nagyon tudjuk befolyásolni, mi a tesztelést végezzük. A rendszerhez nem is tudunk hozzáférni, csak reggel megkapjuk a listát. A teszteket kivizsgáló Alpha Medical online platformján keresztül az emberek maguk jelentkeznek be a fizetős tesztre, az esetek túlnyomó többségét viszont azok teszik ki, akik a körzeti orvosukon, illetve a közegészségügyi hivatalon keresztül kerülnek be az Egészségügyi Információs Központ (NCZI) rendszerébe, és onnan kapják meg az időpontot. Ezek az időpontok pedig időnként ütik egymást” – magyarázta, hozzátéve, hogy fizetős tesztre kb. 30-an jelentkezhetnek be naponta, a többieket berendelik a közegészségügyiek.

A tesztelési pontot az igazgatónő szerint a biztonsági intézkedések és a fertőzés terjedésének veszélye miatt állították fel kint, ugyanakkor a tesztelésre autóval is érkezhetnek az alanyok, ami leginkább akkor előnyös, mikor esik vagy hideg van.

Elárulta, hogy kedden délelőtt őt is felhívta az egyik szülő, aki a kialakult káosz miatt panaszkodott, különösen azért, mert mindezt kisgyermekeknek kell elszenvedniük. „Próbáljuk sürgetni a dolgot, és annyit tudtam mondani neki, hogy akit berendeltek mára a tesztre, biztosan nem küldik haza” – fogalmazott.

Ezt megerősítette számunkra az illető szülő is, aki az igazgatónővel beszélt, és elmondta azt is, hogy azért aggódott emiatt, mert 10.15-re voltak berendelve, és fél tizenkettő után még mindig csak a parkoló sarkánál jártak, miközben elvileg 11 óráig tart a tesztelés.

„Az egyik hölgy szólt a tesztelőknek, hogy sok a gyerek, akkor állították le az autóval érkezők tesztelését, amit ugyanaz végzett, mint aki a sorban állókat tesztelte” – mesélte.

Alapvetően nem kellene, hogy egy percnél tovább tartson egy mintavétel, vagy hogy ilyen méretű torlódás alakuljon ki, Bock Sylvia szerint viszont teljes kapacitás mellett néhány apróbb hiba is káoszt eredményezhet.

„A bejelentett személyeknek a nevét, születési számát, biztosítóját és telefonszámát kell megadniuk, és ha ezeket rosszul táplálják be a rendszerbe, akkor ellenőrzéskor kell javítani. Előfordul, hogy az általuk kapott vonalkódot nem sikerül rögtön leolvasni. Ha óránként csak 10 ilyen személy akad a berendelt 60-ból, akkor – személyenként néhány perces csúszással számolva, beszorozva 3-4 órával – kialakulhatnak ilyen torlódások” – fejtette ki.

Hangsúlyozta viszont, hogy akit egy adott napra berendelnek PCR-tesztre, annak nem kell attól félnie, hogy hazaküldik, és ha nem akar sorakozni, akkor odajöhet a végén is. Kérdés, hogy ha ilyen méretű csúszások alakulnak ki, akkor az mikor van. A jelzett 11 óra után ugyanis kockázatos érkezni, hiszen mi van, ha addigra bezár a bazár.

A hiba tehát nem az ön készülékében van, ám a rendszer hiányosságai kora ősszel, amikor egyrészt kevesebb volt a fertőzött és azok kontaktszemélyei, illetve az időjárás is kedvezőbb volt, még nem ütköztek ki annyira. Most viszont ha hideg, esős, szeles időben – ami az ősz vége óta egyre gyakoribb – mindenki autóval jönne, akkor a Nagyabonyi úton megállna az élet, ha pedig mindenki gyalog, akkor ázhatnak, fagyoskodhatnak odakint, míg sorra nem kerülnek.

(SzT)