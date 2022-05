Kollár: Cigániková asszony vegyen egy számológépet a játékboltban, ha nélkülünk akar koalíciót

Boris Kollár, a parlament és a Sme rodina elnöke nem tudja elképzelni, hogyan kormányozna tovább a koalíció, ha pártja kilépne abból. Kollár és képviselői nem támogatták az indítványt, hogy letartóztathassák Robert Fico volt kormányfőt. Jana Bittó Cigániková (SaS) már a szavazás előtt is arra buzdította Igor Matovič pénzügyminisztert és az OĽaNO elnökét, hogy Kollár nélkül tervezzék a koalíció jövőjét.

Az elmúlt napokban a parlementben Ficót védte az egész ellenzék – beleértve az ellenzéki pártokból kilépett, jelenleg független képviselőket is. A Smer elnökét a szavazás során segítette az OĽaNO-ból má korábban távozott Ján Krošlák is, megszavazta viszont a kiadását három korábbi kormánypárti képviselő: Ján Mičovský (ex-OĽaNO), Tomáš Valášek és Miroslav Kollár (ex-Za ľudí). A 74 igen végül kevés lett a kiadatásához, vagyis Fico egyelőre megmenekült a börtöntől. A büntetőeljárás azonban folytatódik ellene, és ha az ügyészség után a bíróság is bűnösnek találja, akkor már a parlament sem mentheti meg a börtöntől.

Az ügyészség a Bödör és Gašpar által létrehozott, a rendőrséghez és az adóhatósághoz kapcsolódó, annak eszközeivel és lehetőségeivel visszaélő bűnszervezet támogatásával gyanúsítja Ficót.

Anna Zemanová, az SaS parlamenti frakciójának elnöke a szavazás után kijelentette:

szerinte eljött az idő, hogy a Sme rodinától elköszönjön a kormány.

Boris Kollár erre reagálva azt mondta az SaS-nek és Bittó Cigánikovának, hogy

„menjenek el a játékboltba színes gyerekszámológépet venni, mert fejből még a képviselők szavazatait sem tudja megszámolni“.

„Tessék, Cigániková asszony menjen el számológépet venni és számolja meg, mennyien leszünk, ha a Sme rodina távozik. 72-73 képviselőnél járnának. Hogy akar ennyi emberrel kormányozni az SaS, nem tudom“ – mondta Kollár az RTVS O päť minút dvanásť című vasárapi politikai műsorában.

Kollár a műsorban elmondta, hogy miért nem támogatták a javaslat kiadását, mely Fico őrizetbe vételét szorgalmazta volna.

"Személy szerint úgy gondolom, hogy Robert Fico bűnszervezetet hozott létre, hogy ellopja mindannyiunk vagyonát" - mondta Kollár, hozzátéve, az előző kormányok idején több túlárazott és szétlopott pályázat is volt.

Azt szeretné viszont, ha a rendőrség olyan bizonyítékokkal állna elő, amelyek valóban igazolják ezeket a gyanúkat. Ebben szerinte az lenne a helyes, ha az „eltűnt” pénzt visszaadnák az embereknek.

„Ha nekem kellene döntenem Ficóról, azt ne érdektelenül tenném. Mindenki azt hinné, hogy bosszút akarok állni“ – mondta.

Szerinte a Sme rodina nem a jövője megalapozása miatt tartózkodott a Ficót érintő szavazáson.

„Higgyék el, ha megtalálnánk Robert Ficot egy holttest felett fegyverrel a kezében, vagy megtalálnák a sokszor emlegetett ellopott pénzt, akkor rögtön a letartóztatása mellett lennék.“

A műsorban megismételte, hogy a képviselők nem állították le a Robert Fico elleni büntetőeljárást, az tovább folytatódik.

