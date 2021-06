Kollár: Ha nem viselkedünk felelősségteljesen a nyáron, akkor ismét nagy bajban leszünk

A parlament elnöke azt javasolja, hogy az emberek nyaraljanak otthon, és támogassák a szlovák turizmust. Ha nem jól sikerül a nyár, akkor ugyanolyan bajban leszünk, mint tavaly ősszel, nyilatkozta Boris Kollár (Sme rodina) az RTVS Vasárnapi O 5 minút 12 című műsorában.

TASR

Megjegyezte, hogy a határellenőrzési rendszer júliustól fog működni. Ebben az összefüggésben a válságstábnak is tárgyalnia kell. Peter Pellegrini a Hlas -SD elnöke a határokat kulcsfontosságúnak tartja, és egyetért majd azok ellenőrzésével.

Kollár azt javasolja az embereknek, hogy nyaraljanak otthon, és támogassák a szlovák turizmust.

Megjegyezte, hogy azoknak, akik külföldre mennek, például a tengerhez, fel kell készülniük bizonyos kellemetlenségekre. Pellegrini kíváncsi, miért nem állnak még mindig rendelkezésre olyan alkalmazások, mint például az e-határ. Ugyanakkor azt szeretné, ha az emberek időben megismernék az intézkedéseket.

Rámutatott az ingázókra is, és arra kérte Kollárt, hogy forduljon a válságstábhoz ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy ők például ne legyenek ugyanolyan státuszúak, mint a nyaralók.

A parlament elnöke szerint a 60% -os oltás sem lesz elegendő az Indiából érkező vírus agresszív formájához.

„Az oltásnak önkéntesnek kell lennie”

– mondta, hozzátéve, hogy az embereket nem csak maguk miatt kell beoltani, hanem azért is, hogy másokat védjenek ezáltal. Pellegrini is azt állítja, hogy az oltásnak önkéntesnek kell lennie. Felhívta továbbá azok a figyelmét, akik nem oltatják be magukat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen.

Kollár szerint az oltási kampány nem elég, állítása szerint több véleményformáló embert kellene bevonni. Kollár úgy véli, ha anyagi juttatást kapnának a beoltottak, megnövekedne az érdeklődők száma.

A Hlas-SD párt elnöke szerint ugyanakkor a parlamentnek meg kell találnia a módját, hogyan tartsák tiszteletben azoknak a döntését, akik nem akarják beoltatni magukat.

Gazdasági kérdéseket is érintettek. Kollár azt állítja, hogy ha nyáron a lakosság felelősségteljesen fog viselkedni, akkor nem lesz szükség ismét az egész ország lezárására. Pellegrini rámutatott, hogy a szlovák gazdaság átvészelte ezt az időszakot, bár az állami támogatás mértéke a környező országok közül nálunk volt a leggyengébb.

(aktuality.sk)